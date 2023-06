Violenza a scuola: entra in un istituto e aggredisce a coltellate i presenti. Accade in Svezia

Violenza a scuola: entra in un istituto e aggredisce a coltellate i...

Molte persone sono rimaste ferite in una scuola a Eskilstuna, in Svezia, a causa di un attacco da parte di una persona, di cui al momento non si conosce l’identità. Qualcuno è entrato nell’istituto e ha iniziato a colpire i presenti con un coltello. A riportarlo SkyTg24 e Adnkronos.

Ancora la notizia, riportata dalla televisione TV4, è in aggiornamento. Un poliziotto intervistato dal canale ha confermato: “È vero, un grave crimine è stato commesso” in città.

Escalation di violenza nelle scuole

Gli episodi di violenza a scuola sono molto frequenti, non sono in Italia: emblematico il caso degli Stati Uniti, dove spesso hanno luogo sparatorie negli istituti scolastici; o, ancora, della Serbia, dove all’inizio di maggio in una scuola di Belgrado, uno studente 14enne della scuola media è entrato a scuola con una pistola, di proprietà del padre, e ha sparato a diverse persone, uccidendo nove persone: il custode e alcuni studenti.