Violenza contro le donne, il 29 maggio chiude il monitoraggio per le scuole

Violenza contro le donne, il 29 maggio chiude il monitoraggio per le...

La violenza contro le donne rappresenta una delle problematiche più gravi e impellenti che la nostra società è chiamata ad affrontare. Per contrastarla in modo efficace, è essenziale iniziare già in ambito scolastico, promuovendo tra i più giovani una cultura basata sul rispetto reciproco e sull’uguaglianza di genere. È importante offrire agli studenti occasioni di riflessione consapevole e sensibilizzazione su questi temi.

In risposta a questa necessità, anche le recenti Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica hanno evidenziato l’importanza di includere, nella progettazione di questo insegnamento trasversale, specifici contenuti dedicati alla prevenzione della violenza contro le donne. L’obiettivo è quello di favorire relazioni sane e rispettose, sostenere la parità di genere e valorizzare aspetti fondamentali come la conciliazione tra vita privata e lavoro, l’accesso all’occupazione e l’imprenditorialità femminile.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero ha avviato una raccolta di informazioni sui progetti e le attività educative realizzate nel corso dell’anno scolastico in merito a questi argomenti da parte delle Istituzioni scolastiche.

Il materiale raccolto permetterà all’Amministrazione non solo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative in corso, ma anche di pianificare futuri interventi e proposte per gli anni scolastici successivi.

Il monitoraggio sarà effettuato tramite la compilazione di un questionario disponibile esclusivamente online, accessibile fino al 29 maggio 2025, attraverso un link inviato alle singole scuole via e-mail dall’indirizzo [email protected].

LA NOTA