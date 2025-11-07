Visite di didattiche e viaggi di istruzione: chiarimenti dei Ministeri dell’Istruzione e del Turismo

Visite di didattiche e viaggi di istruzione: chiarimenti dei Ministeri dell’Istruzione e...

Con una circolare congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero del Turismo intervengono sulle procedure per l’organizzazione delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026, chiarendo quando le scuole possono agire autonomamente e quando devono ricorrere alle Centrali di Committenza Qualificate.

La novità più significativa riguarda l’obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti, operativo dal 1° luglio 2023 per la progettazione e l’affidamento degli appalti sopra determinate soglie, e esteso dal 1° gennaio 2025 anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.

L’ANAC inquadra le Istituzioni scolastiche come “amministrazioni sub-centrali”. Se non hanno conseguito una qualificazione superiore, sono considerate “enti non qualificati” ai sensi dell’art. 63, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Autonomia solo per gli Affidamenti Diretti

Le scuole, in quanto enti non qualificati, possono procedere in autonomia soltanto per gli affidamenti diretti.

Obbligo di Centrali di Committenza

Per tutte le altre procedure che superano la soglia dell’affidamento diretto, le Istituzioni scolastiche sono tenute ad avvalersi di una centrale di committenza qualificata. A tal fine, gli Uffici Scolastici Regionali hanno già provveduto a individuare le stazioni appaltanti qualificate a cui le scuole potranno rivolgersi per delegare lo svolgimento delle procedure.

Le Nuove Soglie e le Procedure di Affidamento

Il Ministero ha precisato le procedure che le scuole devono seguire, previa “decisione di contrarre” (art. 17 del D.Lgs. 36/2023), in base all’importo stimato del servizio:

Affidamento Diretto (sotto € 140.000): Per importi inferiori a 140 mila euro per servizi e forniture, le scuole possono procedere con affidamento diretto (Art. 50, comma 1, lett. b), anche senza consultazione di più operatori economici. È comunque caldamente raccomandato (buona prassi) assicurare la trasparenza e la concorrenza acquisendo più preventivi. Procedura Negoziata senza Bando (tra € 140.000 e € 221.000): Per i viaggi d’istruzione con importi compresi tra i 140 mila euro e la soglia europea di 221 mila euro, le scuole devono ricorrere a una procedura negoziata senza bando, utilizzando gli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate. Soggiorni Linguistici (Soglia più Alta): Per i “servizi sociali e assimilati” come i corsi di lingua, la soglia di rilevanza europea è fissata a 750 mila euro. L’affidamento in procedura negoziata si applica per importi compresi tra 140 mila e 750 mila euro. Gara Aperta (Sopra Soglia): Per i viaggi d’istruzione sopra i 221 mila euro e per i soggiorni linguistici sopra i 750 mila euro, è obbligatoria la gara aperta.

Frazionamento ammesso

Un punto fondamentale chiarito dall’ANAC e ribadito dal Ministero riguarda la possibilità di evitare gare uniche di importo elevato suddividendo gli affidamenti in procedure autonome.

L’ANAC ha stabilito che la suddivisione è ammissibile (non costituendo frazionamento artificioso) quando i servizi da affidare hanno “natura e finalità intrinsecamente diverse”. Esempi di queste distinte categorie includono: corsi di lingua, viaggi con finalità culturali o viaggi strettamente connessi al percorso formativo.

La nota ministeriale precisa che questo non è un elenco tassativo: oltre alle categorie già citate, può configurarsi come lotto funzionale autonomo ogni viaggio d’istruzione “a carattere culturale” che si differenzi per natura e finalità dagli altri viaggi programmati.

Rientrano nella casistica di viaggi con “natura e finalità intrinsecamente diverse” anche quelli:

finalizzati all’attività didattica e educativa.

con finalità di orientamento, rientranti nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

La facoltà di individuare ulteriori finalità per indire procedure autonome e distinte rimane comunque nella discrezionalità delle istituzioni scolastiche, esercitata nell’ambito della loro autonomia organizzativa e gestionale e nel rispetto delle normative.

Il Ministero ricorda anche il 29 settembre CONSIP Spa ha bandito una gara per sviluppare un nuovo modello di procurement digitale. A partire dal 2026, questo modello dovrebbe permettere alle scuole di acquistare servizi “chiavi in mano” sopra soglia direttamente da imprese qualificate, permettendo “significativi risparmi di tempo e semplificazione delle procedure”, eliminando la necessità di bandire gare autonome.