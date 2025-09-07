Home Attualità Volley, il trionfo delle azzurre in Thailandia entusiasma il ministro Abodi: le...

Volley, il trionfo delle azzurre in Thailandia entusiasma il ministro Abodi: le onoreremo mettendo più sport nelle scuole

Marco Giuliani
La compionessa del volley Paola Egonu durante una partecipazione al Ferstival di Sanremo

“Questo nuovo successo di squadra mette ancora una volta l’Italia al centro del mondo. Onoreremo la vittoria lavorando sempre più intensamente per lo Sport a scuola, nelle periferie urbane e sociali, accessibile e a beneficio di tutti, a partire dalle famiglie in difficoltà e di chi ne ha più bisogno. Infinitamente grazie!”. Sono le parole pronunciate a caldo dal ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a seguito della vittoria a Bangkok, dopo 23 anni, della “ragazze” del volley in una competizione mondiale.

La gara ha visto prevalere l’Italia sulla Turchia solo al tie-break (quindi 3 a 2), con questa sequenza: 25- 23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8.  Si tratta del 36esimo successo consecutivo delle azzurre.

Quello della pallavolo è uno sport molto praticato a scuola: probabilmente, assieme alla atletica leggera a alla ginnastica, il volley risulta tra i più saggiati (assieme al basket) nelle palestre degli istituti, anche perché esercitato a livello di squadra e quindi particolarmente congeniale per produrre lo “spirito di gruppo” dei giovani in formazione.

In generale, commentando le parole del ministro Andrea Abodi, a proposito dell’esigenza di incentivare l’attività sportiva dentro le scuole, va ricordato che da un paio d’anni nelle classi quarte e quinta primaria è stata introdotta l’attività motoria affidata a docenti specializzati nella disciplina.

Secondo il ministro per lo sport e per i giovani, “le nostre meravigliose atlete d’oro, con il CT Velasco e tutto lo staff tecnico e l’intera famiglia della Federvolley rappresentano l’Italia che sa lavorare insieme, del talento e della determinazione, dell’impegno e della passione, del cuore e della ragione”.

La vittoria delle ragazze del Volley in Thailandia ha entusiasmato tutta l’Italia: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato le azzurre al Quirinale al loro rientro dalla trasferta vittoriosa.

