Voto del 25 settembre: si chiudono 2-3mila metri di spazi scolastici per allestire un seggio di 50 metri quadri

Come sempre, il 25 settembre si voterà nei locali scolastici (i seggi elettorali allestiti in locali diversi saranno una percentuale ridottissima) anche se è da almeno 20 anni che tutti, Ministri, politici e sindaci, continuano a garantire che “questa è l’ultima volta”.

Il fatto è che spostare completamente tutti i seggi elettorali al di fuori degli edifici scolastici non è semplicissimo (in molti Comuni gli spazi pubblici sono davvero insufficienti), ma forse qualcosa si potrebbe fare anche solo usando buon senso e buona volontà, come fa osservare il presidente dell’ANP d Frosinone Mario Luciani.

“Come sempre – sottolinea Luciani – intere strutture saranno sottratte alla disponibilità dei ragazzi sacrificate sull’altare dell’inefficienza e dell’incapacità di programmare un appuntamento periodico che coinvolge comuni, prefetture e forze dell’ordine, ma per un seggio serve una stanza”.

“Il fatto è – aggiunge il presidente ANP – che i Comuni ci chiedono accesso separato, bagni esclusivi, locali da utilizzare per dormitori destinate alle forze di vigilanza, connessione e soprattutto ci chiedono di essere i soli nell’edificio. E così io chiudo un edificio di tre piani con seminterrato, diverse migliaia di metri quadrati di laboratori, impianto sportivo esterno ed interno, segreteria, uffici, bar e magazzino per un seggio che occupa si e no cinquanta metri quadrati”.

“Il risultato – commenta ancora Luciani – sono due giorni, a volte più, di vacanza in cui lo stato paga lo stipendio a tutti per non lavorare, ragazzi che non imparano e utenze tutte attive. E meno male che almeno in questo periodo l’impianto di risaldamento è chiuso perché altrimenti c’è un impianto che serve migliaia di metri cubi di spazio scuola”.

Conclude amaramente il dirigente scolastico di Frosinone: “Diceva mio nonno: quando vuoi fare qualcosa i soldi aiutano, il tempo serve, la fatica è utile ma l’unica cosa che è davvero indispensabile è la buona volontà”.