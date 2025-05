Voucher per favorire l’inclusività dei giovani siciliani che si avviano allo sport

Il rispetto delle regole è il fondamento dello sport ma è anche una attività che favorisce l’inclusione sociale e dunque la Regione siciliana per avvicinare allo sport i giovani tra i 6 e i 16 anni ha rinnovato l’iniziativa dei voucher e approvato l’elenco che comprende oltre un migliaio di società e di associazioni sportive dilettantistiche, su tutto il territorio siciliano.

Si tratta di una misura, come precisa il presidente Renato Schifani, che “ha permesso, solo nel 2024, a oltre 16 mila ragazze e ragazzi di praticare attività sportiva”, considerato che “lo sport rappresenta un veicolo di valori sani e, in molti casi, una via di accesso a un percorso di vita alternativo a quello della violenza e della devianza”.

Le associazioni e le società dilettantistiche con sede in Sicilia e affiliate al Coni o al Comitato italiano paralimpico (Cip) gestiranno le attività sportive e i corsi ai quali potranno partecipare, tramite i voucher da 50 euro mensili, giovani tra i 6 e i 16 anni appartenenti a nuclei familiari con un Isee entro i 12 mila euro.

Complessivamente, lo stanziamento di quest’anno, si fa sapere dalla Regione, ammonta a 3 milioni di euro, come previsto nella legge di stabilità regionale. Dopo il completamento delle procedure rivolte a società e associazioni, la prossima fase riguarderà le modalità di erogazione dei voucher che verranno disciplinate attraverso un avviso specifico.

Il decreto con l’elenco degli enti che aderiscono all’iniziativa è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.