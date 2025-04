Zangrillo e la maturità, dallo scientifico alla laurea in giurisprudenza e per i diplomati ITS promette prospettive lavorative

Zangrillo e la maturità, dallo scientifico alla laurea in giurisprudenza e per...

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ospite della live di Skuola.net ha annunciato che nei prossimi sette anni verranno assunti circa un milione di lavoratori. Un’occasione straordinaria per i giovani, che potranno accedere a un settore in trasformazione grazie alla digitalizzazione e a nuove politiche di gestione del personale.

Opportunità anche per i diplomati ITS Academy

Una delle novità più rilevanti introdotte dal Decreto PA riguarda i diplomati degli ITS Academy. Ora potranno accedere ai concorsi per funzionari pubblici, a condizione che conseguano una laurea entro tre anni dall’assunzione. Questo permette a molti giovani di entrare subito nel mondo del lavoro con la prospettiva di una crescita professionale strutturata.

Crescita di carriera e stipendi competitivi

Anche la progressione di carriera nella PA sta cambiando. Oltre ai tradizionali concorsi, si punta su un nuovo meccanismo di promozione interna basato sul merito e valutato da commissioni specializzate. Gli stipendi iniziali variano tra i 1.300 e i 1.700 euro netti mensili, con possibilità di crescita fino a 70.000 euro lordi annui per i funzionari e oltre 90.000 euro per i dirigenti.

Gli anni della scuola: l’aneddoto sulla maturità

Infine, il Ministro ha condiviso un ricordo personale dei suoi anni scolastici, raccontando di essere stato un rappresentante d’istituto molto attivo ma anche uno studente “scostante”. Pur partecipando a manifestazioni e vivendo un periodo sociale complesso, riuscì a diplomarsi al liceo scientifico con un voto di 40/60. “Non usavo le assemblee per evitare interrogazioni, piuttosto bigiavo direttamente”, ha ammesso con un sorriso. Dopo il diploma, però, la determinazione ha preso il sopravvento, portandolo a laurearsi in giurisprudenza con l’obiettivo di entrare rapidamente nel mondo del lavoro.