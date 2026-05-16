Zecche a scuola, ad Agrigento studente in ospedale per due morsi. I genitori: ritardi nelle opere di disinfestazione

Un alunno di una scuola di Agrigento è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, “perché è stato morso da zecche al braccio sinistro e al dorso“. A riferirlo è la Repubblica, secondo cui la prima segnalazione delle “punture” dei parassiti sarebbe arrivata dal ragazzo stesso, e subito attenzionata dalla maestra. Nulla di grave ma, per una questione di sicurezza, si è deciso di portare lo studente all’ospedale cittadino. “A scopo precauzionale il bambino è stato portato in ospedale dove i medici hanno rimosso due zecche”, scrive infatti Repubblica. “Secondo alcuni genitori degli studenti il proliferare degli animali è dovuto ai ritardi nelle opere di disinfestazione”.