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16.05.2026

Zecche a scuola, ad Agrigento studente in ospedale per due morsi. I genitori: ritardi nelle opere di disinfestazione

Redazione
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Un alunno di una scuola di Agrigento è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, “perché è stato morso da zecche al braccio sinistro e al dorso“. A riferirlo è la Repubblica, secondo cui la prima segnalazione delle “punture” dei parassiti sarebbe arrivata dal ragazzo stesso, e subito attenzionata dalla maestra. Nulla di grave ma, per una questione di sicurezza, si è deciso di portare lo studente all’ospedale cittadino. “A scopo precauzionale il bambino è stato portato in ospedale dove i medici hanno rimosso due zecche”, scrive infatti Repubblica. “Secondo alcuni genitori degli studenti il proliferare degli animali è dovuto ai ritardi nelle opere di disinfestazione”.

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Pasquale Almirante
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