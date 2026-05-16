Diretta video

Gite scolastiche, per i docenti vanno abolite: ne parliamo con Maggi, Grassucci e Costarelli

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
16.05.2026

Paura nel cortile di un asilo, 32enne straniero dà in escandescenze e viene fermato dalla polizia: l’episodio a Como

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Momenti di paura nelle scorse ore nel cortile di un asilo a Como, teatro di un rocambolesco fermo delle forze dell’ordine. A raccontare i fatti è QuiComo, che dà conto di quanto accaduto nella zona di viale Varese, dove un 32enne di origine straniera, senza fissa dimora, ha dato in escandescenze creando allarme tra i bambini e i genitori presenti in quel momento sul posto.

“L’intervento era iniziato poco prima in un dormitorio, dove gli agenti dovevano notificare un provvedimento al 32enne”, si legge nell’articolo. “Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era inizialmente allontanato dalla struttura per poi tornare poco dopo e sfogare la propria rabbia prendendo a calci la porta d’ingresso in vetro, andata in frantumi. Portato quindi in questura per gli accertamenti, durante l’ispezione gli agenti gli hanno trovato addosso un taglierino lungo circa 25 centimetri. Per questo motivo è stato denunciato anche per porto abusivo d’armi, oltre che per danneggiamento”.

Sembrava finita lì, e invece la vicenda ha avuto un secondo tempo. “Una volta uscito dagli uffici della questura, il 32enne avrebbe tentato di rientrare ancora nella struttura approfittando dell’apertura del cancello utilizzato dai mezzi di servizio”, prosegue QuiComo. “Fermato dagli agenti, ha cercato di liberarsi spintonandoli e si è diretto verso la scuola della zona, entrando nel cortile dell’asilo mentre erano presenti bambini e genitori. Raggiunto quasi subito dai poliziotti, avrebbe reagito colpendoli con calci e pugni prima di essere definitivamente immobilizzato e accompagnato nuovamente in questura”.

A questo punto all’uomo è stato applicato un trattamento più severo. “Considerati anche i numerosi precedenti per furto, danneggiamento, percosse, interruzione di pubblico servizio, invasione di terreni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, il 32enne è stato arrestato e trasferito al Bassone in attesa del processo per direttissima”, conclide la testata.

violenza a scuola

Auto rubata davanti la scuola mentre è in corso la recita scolastica: il “finale amaro” ripreso col telefonino

Colpito con un banco durante una lite in classe, studente napoletano in ospedale: ha una contusione renale

“Papà, vieni e spacca la faccia al prof”: programma rieducativo per l’alunno 17enne dopo la denuncia del docente

Docente circondato da studenti fuori da scuola e preso a sputi chiama i Carabinieri: “Non posso essere trattato così”

Alunno 13enne in classe con una pistola: probabile denuncia per i genitori

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Paura nel cortile di un asilo, 32enne straniero dà in escandescenze e viene fermato dalla polizia: l’episodio a Como

Redazione

Zecche a scuola, ad Agrigento studente in ospedale per due morsi. I genitori: ritardi nelle opere di disinfestazione

Redazione

“Scuolabus abusivo con 14 bambini a bordo”, donna multata dalla Polizia. Il caso a Palermo

Redazione

Bullismo a scuola, una storia di riscossa in “Con la mia voce”, nuovo romanzo di Monica Sabella proposto al premio Strega Ragazzi

Pasquale Almirante
vai alla ricerca avanzata