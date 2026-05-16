Paura nel cortile di un asilo, 32enne straniero dà in escandescenze e viene fermato dalla polizia: l’episodio a Como

Momenti di paura nelle scorse ore nel cortile di un asilo a Como, teatro di un rocambolesco fermo delle forze dell’ordine. A raccontare i fatti è QuiComo, che dà conto di quanto accaduto nella zona di viale Varese, dove un 32enne di origine straniera, senza fissa dimora, ha dato in escandescenze creando allarme tra i bambini e i genitori presenti in quel momento sul posto.

“L’intervento era iniziato poco prima in un dormitorio, dove gli agenti dovevano notificare un provvedimento al 32enne”, si legge nell’articolo. “Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era inizialmente allontanato dalla struttura per poi tornare poco dopo e sfogare la propria rabbia prendendo a calci la porta d’ingresso in vetro, andata in frantumi. Portato quindi in questura per gli accertamenti, durante l’ispezione gli agenti gli hanno trovato addosso un taglierino lungo circa 25 centimetri. Per questo motivo è stato denunciato anche per porto abusivo d’armi, oltre che per danneggiamento”.

Sembrava finita lì, e invece la vicenda ha avuto un secondo tempo. “Una volta uscito dagli uffici della questura, il 32enne avrebbe tentato di rientrare ancora nella struttura approfittando dell’apertura del cancello utilizzato dai mezzi di servizio”, prosegue QuiComo. “Fermato dagli agenti, ha cercato di liberarsi spintonandoli e si è diretto verso la scuola della zona, entrando nel cortile dell’asilo mentre erano presenti bambini e genitori. Raggiunto quasi subito dai poliziotti, avrebbe reagito colpendoli con calci e pugni prima di essere definitivamente immobilizzato e accompagnato nuovamente in questura”.

A questo punto all’uomo è stato applicato un trattamento più severo. “Considerati anche i numerosi precedenti per furto, danneggiamento, percosse, interruzione di pubblico servizio, invasione di terreni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, il 32enne è stato arrestato e trasferito al Bassone in attesa del processo per direttissima”, conclide la testata.