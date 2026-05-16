“Scuolabus abusivo con 14 bambini a bordo”, donna multata dalla Polizia. Il caso a Palermo

Quando il “passaggio a casa” dopo la scuola sfugge di mano, possono esserci conseguenze serie. Fino ad arrivare alla multa, come accaduto a una donna di Palermo che trasportava 14 bambini con un solo mezzo. A riportare la storia, avvenuta nelle scorse ore, è il Quotidiano di Sicilia. “A Palermo la polizia ha bloccato una Fiat 500L trasformata in uno scuolabus abusivo“, si legge nell’articolo. “Alla guida dell’auto una donna di 40 anni che stava accompagnando i minorenni, di età compresa tra i 7 ed i 14 anni, su autorizzazione dei genitori”.

Peccato che nemmeno la firma di mamma e papà possa rendere accettabile il trasporto di tante persone in un solo automezzo, operazione che confligge con una conoscenza anche minima del Codide Stradale. “Una volante del commissariato San Lorenzo ha fermato l’auto nella zona dello Zen in un’orario d’uscita delle scuole scoprendo all’interno del mezzo 14 bambini”, ricostruisce ancora il giornale. “Dal controllo è stata confermata la versione della quarantenne dagli stessi genitori dei minori i quali le avevano chiesto la cortesia di prendere i propri figli a scuola“.

A quel punto non c’è stato altro da fare che procedere come previsto dalla legge, ovvero con una contravvenzione alla donna. “Gli agenti hanno contestato all’automobilista le violazioni previste dal codice della strada in materia di trasporto di persone, che sanziona il superamento del numero massimo consentito e il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza. Per la donna multa salata. Gli studenti”, conclude il Quotidiano di Sicilia, “invece sono stati affidati ai genitori con la polizia che ha segnalato alla Procura per i minorenni di Palermo l’episodio“.