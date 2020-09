15 studenti siracusani assunti da Enel a conclusione dell’apprendistato

15 gli studenti del quarto anno del settore tecnologico dell’istituto ‘Ruiz’ di Augusta (Siracusa), saranno assunti da Enel per il programma di apprendistato scuola-lavoro. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il ministero dell’Istruzione, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Enel, prevede la formazione in apprendistato all’interno di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che si occupa della gestione delle reti elettriche di media e bassa tensione.

I ragazzi- spiega la dirigente- seguiranno un percorso biennale mirato, tra studio e lavoro, in azienda, mentre Enel offrirà l’opportunità di avviare un rapporto di lavoro come apprendisti durante il percorso scolastico, anticipando la formazione necessaria per conseguire la qualifica professionale e operare in azienda.

L’apprendistato si sviluppa negli ultimi due anni del corso di studi, e si conclude con il conseguimento del diploma e i ragazzi verranno assunti al primo livello di inquadramento del contratto collettivo dei dipendenti del settore elettrico.

I 15 studenti del ‘Ruiz’ sono stati selezionati, su 60 partecipanti, mediante un test ed un colloquio attitudinale; una volta la settimana svolgeranno attività laboratoriali per la formazione tecnico-professionale, nella sede di E-distribuzione di Augusta.