150 preferenze, come funzionano le graduatorie incrociate per il sostegno e come evitare di essere considerati per questi incarichi?

Sono tante le novità delle 150 preferenze 2026, con cui migliaia di docenti interessati alla procedura devono fare i conti. Come ogni anno, Tecnica della Scuola sta seguendo da vicino questo appuntamento, con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Ne abbiamo parlato in diretta martedì 21 luglio, alle 16.30, con Attilio Varengo, segretario nazionale di Cisl Scuola, che ha dato ai lettori numerosi consigli utili a orientarsi tra le novità di quest’anno della domanda. La trasmissione si può rivedere sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Come funzionano le graduatorie incrociate per il sostegno? Come posso evitare di essere considerato per questi incarichi?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Per evitare il sostegno, basta non indicare la disponibilità per quel tipo di posto; non avvengono mai assegnazioni d’ufficio su posti non richiesti. Le graduatorie incrociate riguardano chi non ha il titolo di specializzazione (soprattutto nella secondaria). Il sistema prende il miglior punteggio dell’aspirante tra le varie classi di concorso in cui è inserito nello stesso grado e lo incrocia in un’unica lista con quello di tutti gli altri concorrenti”.