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150 preferenze, gli errori da non commettere nella compilazione della domanda

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Docenti
20.07.2026

150 preferenze 2026 Gps, cosa conviene flaggare prima: il 31 agosto e poi ripetere le scuole per il 30 giugno? Risponde l’esperto

Sara Adorno
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Indice
Cosa conviene flaggare prima: il 31 agosto e poi ripetere le scuole per il 30 giugno?
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La Tecnica della Scuola – come ogni anno – sta seguendo da vicino la scelta delle 150 preferenze con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Le funzioni sono state attivate dal 16 luglio (ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

Ne abbiamo parlato in diretta venerdì 17 luglio, con Antonio Antonazzo, membro della direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti.

Cosa conviene flaggare prima: il 31 agosto e poi ripetere le scuole per il 30 giugno?

A questa domanda di una lettrice, l’esperto ha risposto: “Sì, conviene procedere in questo modo per le prime righe, specialmente se si hanno informazioni sulle disponibilità (le cattedre al 31 agosto sono quelle che non vengono assegnate per il ruolo)”.

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