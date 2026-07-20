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150 preferenze, gli errori da non commettere nella compilazione della domanda

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Attualità
20.07.2026
Aggiornato alle 12:26

150 preferenze, gli errori da non commettere nella compilazione della domanda – DIRETTA ORE 16.00

Valerio Musumeci
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Indice
150 preferenze, le domande e le scadenze
L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Meno di una settimana dopo l’apertura delle istanze, le 150 preferenze continuano a dominare il dibattito nel mondo della scuola. Sono migliaia, infatti, i docenti interessati alla compilazione della domanda, con relativi dubbi, perplessità e curiosità sulla procedura. Un appuntamento che Tecnica della Scuola sta seguendo da vicino, con dirette, video-tutorial e approfondimenti, per permettere agli insegnanti di affrontare senza errori una scadenza tanto importante.

150 preferenze, le domande e le scadenze

Come illustrato da questo giornale in precedenti approfondimenti, le funzioni sono state attivate il 16 luglio (alle ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (sempre alle ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Ne parleremo in diretta oggi, lunedì 20 luglio, con il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. La trasmissione sarà visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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