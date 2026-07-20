150 preferenze 2026 Gps, se si inserisce una scuola che un altro non ha scelto, l’incarico a chi va? Risponde l’esperto

La Tecnica della Scuola – come ogni anno – sta seguendo da vicino la scelta delle 150 preferenze con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Le funzioni sono state attivate dal 16 luglio (ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

Ne abbiamo parlato in diretta venerdì 17 luglio, con Antonio Antonazzo, membro della direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti.

Per le supplenze finalizzate al ruolo, se inserisco una scuola che un altro candidato non ha scelto, l’incarico va a me o a lui? Qual è la differenza tra spezzone e posto orario?

A questa domanda di un lettore, l’esperto ha risposto: “Se è il tuo turno e la scuola è libera, l’incarico viene assegnato a te. Riguardo alla differenza: lo spezzone è una quota oraria già esistente nell’organico di una scuola (es. da 4 a 17 ore). Il posto orario è invece costruito dagli UST unendo spezzoni compatibili tra scuole diverse (es. 14 ore in una scuola e 4 in un’altra) per creare una cattedra completa o quasi. Se non si seleziona “posto orario”, si concorre solo per gli spezzoni che non sono stati uniti ad altri”.