Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 6 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
06.05.2026

150 preferenze Gps 2026, domande dal 16 al 29 luglio: pubblicata la nota

Redazione
Indice
150 preferenze 2026, le date
Accettazione e presa di servizio
Altre scadenze e adempimenti specifici
LA NOTA

Oggi, 6 maggio, con la pubblicazione delle istruzioni operative per l’anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il cronoprogramma per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA. Per gli aspiranti è fondamentale rispettare le finestre temporali per non perdere la possibilità di ottenere un incarico.

Tra le finestre temporali più importanti e più attese c’è quella relativa alle 150 preferenze e quella relativa alla mini call veloce.

150 preferenze 2026, le date

La procedura per la partecipazione alle supplenze e per il reclutamento straordinario sui posti di sostegno si svolgerà interamente in modalità telematica tramite il portale “Istanze on Line (POLIS)”.

Le funzioni per le cosiddette “150 preferenze” saranno attive nel periodo compreso tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00). Confermate quindi le anticipazioni di questi giorni. In questo lasso di tempo, i docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS sostegno manifestano la volontà di partecipare alla procedura finalizzata al ruolo e tutti gli aspiranti presentano l’istanza per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Accettazione e presa di servizio

Una volta pubblicati gli esiti delle individuazioni, i candidati devono essere rapidi nel confermare l’incarico. Infatti, i docenti assegnatari di una sede devono esprimere la volontà di accettare entro 5 giorni dall’assegnazione.

Qualora l’assegnazione avvenga a decorrere dal 28 agosto, l’accettazione deve essere effettuata comunque entro il 1° settembre. La mancata accettazione entro questi termini è considerata a tutti gli effetti una rinuncia, determinando la decadenza dall’incarico.

Altre scadenze e adempimenti specifici

Il documento riporta altre date rilevanti per la gestione interna delle scuole e per casi particolari:

  • Spezzoni pari o inferiori a 6 ore (scuola secondaria): i dirigenti scolastici verificano la disponibilità dei docenti interni entro il 15 luglio 2026 e segnalano le classi di concorso interessate agli uffici territoriali entro il 20 luglio.
  • Verifica delle dichiarazioni: l’istituzione scolastica dove l’aspirante stipula il primo contratto deve avviare i controlli sulle dichiarazioni entro 3 giorni lavorativi dalla stipula.
  • Insegnanti di Religione Cattolica (IRC): per i docenti non ancora qualificati assunti su posti vacanti, il contratto può essere trasformato in incarico annuale se il titolo di studio richiesto viene conseguito entro il 31 dicembre 2026.

La mancata presentazione dell’istanza online nei termini previsti (16-29 luglio) costituisce rinuncia alla partecipazione alla procedura informatizzata per l’intero anno scolastico.

LA NOTA

m_pi.AOOUSPMS.REGISTRO-UFFICIALEE.0002240.06-05-2026Download
150 preferenze 2026

Algoritmo nomine GPS 206-2028, scegliere le preferenze territoriali più comode non sarà più considerato come rinuncia e non si verrà cancellati per le convocazioni successive

GPS 2026-2028, adesso si aggiornano i titoli e si può cambiare provincia. Mentre la scelta delle 150 preferenze sarà effettuata nel mese di luglio con importanti novità.

GPS 2026-2028, la novità più importante è la norma contro gli scavalcamenti e le rinunce coatte

Scelta 150 preferenze per le GaE e GPS, c’è l’obbligo di presentare esplicita istanza per aspirare alla supplenza

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Niscemi, donati trecento libri ad una scuola. La dirigente scolastica: “Momento difficile per i ragazzi”

Redazione

Supplenze personale ATA 2026/27: graduatorie, accettazione della nomina e limiti alle supplenze brevi

Lara La Gatta

Procedura straordinaria reclutamento docenti sostegno, chi ha diritto alla nomina? Domande dal 16 e il 29 luglio 2026

Salvatore Pappalardo

Riforma istituti tecnici, incontro Mim sindacati: si procede ma con una modifica normativa per assicurare stabilità organici

Redazione
vai alla ricerca avanzata