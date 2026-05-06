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06.05.2026

Ottant’anni dall’Assemblea Costituente, a Montecitorio una mostra per non dimenticare aperta anche alle scuole

Redazione
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La democrazia non va mai data per scontata

A Roma, nella Sala della Lupa di Montecitorio, ha aperto i battenti la mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”, inaugurata dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e visitabile dal 7 maggio. Un’iniziativa che celebra gli 80 anni dall’Assemblea Costituente e il percorso che portò alla nascita della Repubblica italiana.

La democrazia non va mai data per scontata

La scelta della Sala della Lupa non è casuale: fu proprio lì che vennero proclamati i risultati del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, le prime elezioni a suffragio universale della storia italiana. Il presidente Fontana ha inaugurato l’esposizione auspicando che “molte scolaresche e ragazzi possano visitare la mostra anche per capire quanto sia importante vivere in una democrazia”. Il Segretario generale della Camera Fabrizio Castaldi ha descritto la mostra come “la narrazione di un percorso a tappe, denso, emozionante e significativo”, dalla liberazione di Roma fino all’entrata in vigore della Costituzione. Per l’occasione il Maestro Emilio Isgrò ha donato alla Camera l’opera inedita “Viva la Repubblica”, collocata all’ingresso della sala. L’artista ha spiegato il gesto con parole nette: “Cancellare per censurare è delle autocrazie. Cancellare per far emergere è proprio delle democrazie”. La mostra è prenotabile online sul sito della Camera dei deputati.

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