150 preferenze Gps e immissioni in ruolo: le novità in vista del prossimo anno scolastico – DIRETTA ore 16,00

Sulla questione delle assunzioni in ruolo il ministro Valditara non riesce a convincere i sindacati che sono rimasti piuttosto insoddisfatti dopo l’incontro svoltosi nel pomeriggio del 31 luglio.

In sostanza il Ministro ha riproposto i numeri che già si conoscevano: 45mila assunzioni e 18mila accantonamenti per i concorsi PNRR in arrivo, numeri che non basteranno certamente a contrastare gli elevati livelli di precarietà che si sono ormai raggiunti nel sistema scolastico, con poco meno di 250mila contratti a tempo determinato.

Flc-Cgil sostiene che “la previsione di bandire un ennesimo concorso in autunno, utilizzando posti già disponibili quest’anno, produrrà risultati deleteri, impedendo di coprire con docenti a tempo indeterminato quasi ventimila cattedre in organico di diritto”.

Per affrontare la situazione Flc-Cgil propone un piano che preveda innanzitutto la rettifica del contingente autorizzato per le immissioni in ruolo 2024/2025, comprendendo tutti i posti vacanti e disponibili che sono quasi 65 mila, ma anche lo scorrimento delle graduatorie degli idonei delle precedenti procedure concorsuali e la costituzione di graduatorie permanenti per coloro che hanno partecipato al concorso 2023 superando tutte le prove.

A questo punto sarebbe anche necessario procedere al blocco dei prossimi concorsi fino all’ esaurimento delle graduatorie concorsuali precedenti, compresa quella costituenda del 2023.

