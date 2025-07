150 preferenze Gps, ultimi giorni per compilare la domanda in attesa di conoscere le disponibilità – DIRETTA ore 12.00

Ancora una manciata di giorni per la scelta relativa alle 150 preferenze Gps. Come spiegato da La Tecnica della Scuola in diversi approfondimenti, la finestra per compilare la domanda si è aperta alle ore 10:00 del 17 luglio 2025 e si chiuderà alle ore 14:00 del 30 luglio 2025.

Una procedura che interessa un gran numero di docenti inseriti nelle Gps e negli elenchi aggiuntivI. Sono ancora tanti i dubbi con i quali si confrontano i docenti alle prese con una scelta così importante.

Come funziona l’algoritmo nella fase delle convocazioni? É vero che quest’anno c’è una novità? Nella scelta degli spezzoni come funziona l’opzione del completamento orario? Quali saranno i tempi e le procedure successive e propedeutiche alla scadenza di questa procedura?

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 24 luglio alle ore 12.00 Ospite Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI LA DIRETTA