487 bambini e un solo bidello: esposto alla magistratura

In una scuola primaria di Torino c’è un solo bidello per 487 bambini e i genitori, pensando a quel bambino, di una scuola di Milano, che è caduto sporgendosi dalla tromba delle scale, hanno deciso di promuovere una raccolta firme, in cui denunciano la carenza del personale Ata all’interno dell’istituto, e spedendo la lettera alla Flc Cgil Torino che ha poi provveduto con un esposto alla Procura della Repubblica.

Maggiori risorse alla scuola

«Il secondo collaboratore effettua sorveglianza in portineria, senza potersi muovere – scrive La Stampa riportando parti della lettera-. Alla luce della recente tragica vicenda di Milano, chiediamo che siano assegnate maggiori risorse alla nostra scuola e che sia dato il nulla osta per reclutare altro personale. Assolutamente necessario per vigilare uno stabile con un ampio vano scala a pochi metri dalle aule».

Non è un caso isolato

E la Flc-Cgil spiega che non si tratta di un caso isolato: «Dobbiamo fare i conti con i tagli che sono stati fatti sugli organici scolastici – spiega Massimiliano Rebuffo, segretario generale Flc Cgil Torino-. Quanto segnalato dai 192 genitori rappresenta infatti il dato problematico con il quale tutte le scuole primarie del nostro territorio, tutti i giorni, devono confrontarsi».