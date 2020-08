85mila posti per le assunzioni, ma molti rimarranno scoperti. Flc: “Non bastano”.

Sono poco meno di 85mila le assunzioni di docenti autorizzate dal Consiglio dei Ministri nella seduta serale del 7 agosto.

I numeri sono importanti ma i sindacati fanno già osservare che sono del tutto insufficienti e “che – sottolinea la Flc-Cgil – sono ancora lontani dal coprire i posti scoperti per l’anno scolastico 2020-2021, che prevediamo essere più di 200 mila, dunque più del doppio delle stabilizzazioni annunciate”.

Ma il problema, per la verità, potrebbe essere anche più complesso perchè non è neppure detto che tutti gli 85mila posti possano essere coperti, come peraltro è già avvenuto più volte in passato.

Per esempio scorrendo le tabelle che il Ministero ha consegnato alle organizzazioni sindacali si può constatare che vengono messe a disposizione per le assunzioni diverse centinaia di cattedre di matematica e discipline scientifiche nelle regioni del nord dove, però, le stesse graduatorie sono spesso esaurite.

Lo stesso discorso vale, per diverse province del nord, per altre tipologie di cattedre.

Analizzando i dati generali suddivisi per regione si può constatare che la metà dei posti si concentra in 4 regioni del nord (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) mentre nelle regioni del sud dove è più alto il numero di docenti iscritti nelle graduatorie (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) sono disponibili circa 13mila cattedre.

La distribuzione dei posti, quindi, sarà certamente oggetto di proteste e contestazioni e non soddisferà le richieste e le aspirazioni di tanti precari che attendono da anni una sistemazione definitiva.è

Abruzzo 1.165 Basilicata 563 Calabria 1.667 Campania 4.594 Emilia Romagna 7.409 Friuli Venezia Giulia 2.032 Lazio 7.524 Liguria 2.907 Lombardia 19.678 Marche 1.798 Molise 310 Piemonte 8.908 Puglia 3.705 Sardegna 2.789 Sicilia 3.241 Toscana 6.462 Umbria 1.094 Veneto 8.962 TOTALE 84.808



TABELLA DISPONIBILITA’ DEI POSTI