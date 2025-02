A 50 anni delle Dieci tesi per un’educazione linguistica democratica di De Mauro, l’appello per ripartire da quelle analisi

Di fronte alla revisione delle “Indicazioni Nazionali“, voluta dal ministro Valditara, e alle accuse secondo cui “le criticità e gli insuccessi della scuola italiana” siano dovute alla cultura e alla pedagogia democratica, nel cinquantenario delle ‘Dieci Tesi’ di Tullio De Mauro, i docenti di linguistica italiana delle Università siciliane si sono fatti promotori di una raccolta di firme e di un appello per avviare il secondo semestre di questo anno accademico con lezioni aperte sulle Dieci Tesi e sul contesto in cui sono nate.

Una rilettura collettiva, fatta insieme da generazioni diverse, docenti e studenti, per contrastare il fatto che “anche Tullio De Mauro e le sue ‘Dieci tesi per un’educazione linguistica’, avrebbero causato, secondo gli estensori delle nuove indicazioni nazionali, “un’onda infausta” che avrebbe prodotto nella scuola italiana “decenni di sfiducia nell’analisi grammaticale e logica e nell’insegnamento delle regole ortografiche e sintattiche“.

Questo è il link per la sottoscrizione dell’appello

A sostegno dell’appello, il GISCEL, Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica, Società di Linguistica Italiana, organizzano, in occasione dei 50 anni delle 10 Tesi per l’educazione linguistica democratica, un convegno nei giorni 9 e 10 maggio 2025 per celebrare questo importante anniversario, “ma soprattutto per condividere un’occasione di riflessione e discussione sull’attualità delle Tesi, in un momento storico in cui le stesse Tesi e la figura di Tullio De Mauro, che le ha redatte, sono sotto attacco con accuse e attribuzioni di responsabilità prive di ogni fondamento”.

Fra l’altro, si dice nel comunicato, che “troppo pochi sono i docenti che conoscono le Tesi e che le applicano nell’educazione linguistica quotidianamente nelle proprie classi, nonostante esse siano tutt’ora un documento da cui apprendere e da cui la scuola e la ricerca possono farsi ispirare per l’oggi e per il domani”.

Il convegno prevede sia relazioni su invito sia comunicazioni dei gruppi regionali del GISCEL su alcuni temi chiave tra cui: la storia e la diffusione delle Tesi, la grammatica, la scrittura, l’impatto dell’intelligenza artificiale, il plurilinguismo, la formazione docenti, la valutazione.

Il convegno “A 50 anni dalle Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica” si terrà a Bologna e potrà essere seguito anche in streaming. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi al seguente link entro il 30 aprile. L’iscrizione è indispensabile per garantire a tutte e tutti l’accesso alle aule fisiche e virtuali. In particolare, le iscrizioni in presenza non potranno superare la capienza dell’aula e saranno dunque aperte fino ad esaurimento posti.

Il programma del convegno è disponibile qui.

Il GISCEL è una associazione regolarmente inserita nel sistema di accreditamento/qualificazione adottato dal MIUR con Direttiva n.170/2016. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione all’attività di aggiornamento facendo richiesta al seguente indirizzo: [email protected]