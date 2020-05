A proposito di stipendi dei docenti italiani

Per quanto riguarda la media degli stipendi dei docenti italiani rispetto a quelli europei, ancora più alto è il divario , se si considera l’elevata età anagrafica e, di conseguenza di servizio, dei nostri Docenti.

Se “…in media, i nostri insegnanti percepiscono 30mila euro lordi all’anno . In Francia la media è di 43mila euro. In Olanda e Germania è persino il doppio: 60mila euro per i prof olandesi e 65mila per quelli tedeschi.” , la media sarebbe ancora più bassa, se ci fosse una percentuale congrua di Docenti giovani con stipendi più bassi.

Questo abbassa ulteriormente la media statistica e la considerazione che i nostri Governanti hanno avuto per noi Docenti e per la Cultura in generale (abbiamo avuto l’onore di essere rappresentati da capi governo che dicevano che “con la Cultura non si mangia” e che “ per la sistemazione dei nostri giovani era sufficiente che i maschi emigrassero all’estero e le femmine sposassero uomini ricchi”).

Questo DEGRADO CULTURALE ha portato ad un tale svilimento del nostro ruolo, da contaminare tutta la società.

I Governi successivi hanno continuato a batter cassa “tagliando” sempre nei settori SCUOLA E SANITA’ e ora “i nodi vengono al pettine” (5000 respiratori in Italia e 28000 in Germania: abbiamo voglia a dire che il nostro sistema sanitario è il migliore, se non si ci investe su , diventa il peggiore e lo stesso è successo con la Scuola)!