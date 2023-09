A Scuola di OpenCoesione, progetto di didattica innovativa sui principi della cittadinanza attiva: adesioni entro il 27 ottobre

Scadranno alle ore 18 del 27 ottobre prossimo i termini per presentare le candidature per “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) il progetto di didattica innovativa finalizzato a promuovere nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole.

Il progetto, giunto alla sua undicesima edizione, permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica, affinché gli studenti e le studentesse diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio.

Il modello ASOC si compone di 4 lezioni da svolgere in modalità project-based combinando momenti di apprendimento asincroni tipici dei MOOC (Massive Online Open Courses) con attività di facilitazione in presenza guidate dai docenti stessi, lavoro di gruppo, e interazione online con il team centrale che anima il progetto.

A Scuola di OpenCoesione è anche un concorso. Le ricerche di monitoraggio civico vengono valutate da una Commissione nominata ad hoc in base a criteri specifici. I team che realizzano le migliori ricerche hanno l’opportunità di ricevere premi esperienziali messi a disposizione dal progetto e dai suoi partner.

La partecipazione è aperta alle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale, che dispongono di una dotazione tecnologica minima che consenta di utilizzare una connessione Internet in laboratorio o in classe, con possibilità di fruire in modalità frontale di materiali didattici tramite LIM o schermi digitali, abilitare una video-conferenza, permettere agli studenti di lavorare online in gruppo anche attivando pagine social dedicate esclusivamente al lavoro di ricerca dei team partecipanti e ambienti collaborativi cloud.

Per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto “A Scuola di OpenCoesione” per l’a.s. 2023-2024 è necessario registrarsi sul sito www.ascuoladiopencoesione.it e inviare la propria candidatura utilizzando l’apposito form online disponibile sempre sul sito web di ASOC.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 18 di venerdì 27 ottobre 2023.