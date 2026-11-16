L’utilizzo di internet risulta sempre più impulsivo e sregolato, ma è bene ricordare che ci sono degli ambiti che necessitano di indicazioni chiare e comportamenti lineari. Uno di questi è la tutela della privacy in ambito scolastico. Perché la gestione dei dati personali non si può più improvvisare o delegare: ancora meno a scuola.

I dubbi a cui rispondere: coinvolti 25 milioni di cittadini

I dubbi a cui rispondere sono svariati: come si può gestire la privacy nelle varie app e piattaforme digitali interattive scolastiche, con il registro elettronico, le chat su WhatsApp, e le varie modalità di intelligenza artificiale sempre più adottate da studenti e prof? A rispondere ai tanti quesiti è il vademecum “La scuola a prova di privacy“.

Si tratta di una guida, di ben 98 pagine, incentrata sul tema dei dati da salvaguardare, che il Garante per la protezione dei dati personali ha realizzato appositamente per fornire indicazioni precise e pratiche ad insegnanti, alunni e genitori, un piccolo “esercito” di oltre 25 milioni di cittadini.

Prima regola: vietate le pratiche invasive

Lo stesso Garante per la privacy ha spiegato, nella presentazione della guida sulla gestione dei dati personali, che si tratta di “indicazioni che vietano pratiche invasive, come il riconoscimento delle emozioni, e nel contempo raccomandano di usare dati personali solo se indispensabili, preferendo quelli sintetici”.

Il vademecum, si legge inoltre nel sito del Garante, è stato realizzato “alla luce dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale: l’obiettivo è quello di offrire alle istituzioni scolastiche, alle famiglie, agli studenti e ai docenti un agile strumento per assicurare la più ampia protezione dei dati delle persone che crescono, studiano e lavorano nel mondo scolastico”.

Il Garante raccomanda, “in particolare, a genitori, studenti, componenti delle chat di classe il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali evitando di divulgare notizie, foto e video senza il consenso dei ragazzi o delle persone coinvolte. Sarebbe inoltre opportuno che le scuole limitassero l’utilizzo delle chat per comunicazioni ufficiali privilegiando altri strumenti (ad es. registro elettronico)”.

Il vademecum del Garante della privacy

Con l’avvio del corrente anno scolastico, l’agenzia di stampa Ansa ha realizzato un vedemecum contenente regole e consigli su come gestire i dati personali a scuola. Lo proponiamo qui di seguito.

TEMI SVOLTI IN CLASSE – Non viola la privacy l’insegnante che assegna elaborati riguardanti il mondo personale o familiare degli studenti. È però richiesto particolare equilibrio quando i temi affrontano aspetti delicati della vita privata degli alunni. Deve prevalere l’interesse del minore e vanno evitate situazioni che possano esporre informazioni personali o familiari all’interno della classe.

VOTI ED ESAMI – Gli esiti degli scrutini possono essere comunicati secondo le modalità previste dalla normativa scolastica. I voti delle singole discipline sono consultabili nell’area riservata del registro elettronico dal singolo studente e dalla sua famiglia. Resta vietata la pubblicazione online degli esiti, poiché i dati potrebbero rimanere indefinitamente in rete e compromettere la riservatezza degli studenti.

SMARTPHONE E TABLET – L’utilizzo dei dispositivi è soggetto alle limitazioni previste dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e ai regolamenti scolastici. In ogni caso, studenti e personale non possono diffondere immagini, audio o video senza aver informato gli interessati e ottenuto il loro consenso. Particolare attenzione è richiesta nella pubblicazione di contenuti sui social network o nei sistemi di messaggistica.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Gli strumenti di IA possono supportare apprendimento e organizzazione scolastica, ma devono essere utilizzati con adeguate garanzie. Le linee guida richiamano il divieto di pratiche particolarmente invasive, come il riconoscimento delle emozioni, e raccomandano di limitare il trattamento dei dati personali di studenti e docenti, privilegiando ove possibile dati sintetici e soluzioni rispettose della privacy.

CHAT DI CLASSE – I gruppi WhatsApp creati da genitori o studenti non rientrano nelle attività istituzionali della scuola. Restano tuttavia soggetti alle regole sulla protezione dei dati personali. È quindi necessario evitare la diffusione di informazioni, fotografie o video senza il consenso degli interessati. Per le comunicazioni ufficiali il Garante raccomanda di privilegiare strumenti dedicati, come il registro elettronico.

REGISTRAZIONE DELLE LEZIONI – È ammessa esclusivamente per finalità personali di studio e nel rispetto delle disposizioni dell’istituto scolastico. Qualunque diversa utilizzazione o diffusione richiede l’informazione preventiva e il consenso delle persone coinvolte. Non è invece consentita la videoregistrazione delle dinamiche di classe. Restano garantiti gli strumenti compensativi previsti per studenti con Dsa o altre specifiche esigenze educative.

RECITE, GITE E FOTO DEI MINORI – I genitori possono fotografare o riprendere i figli durante recite, saggi e uscite scolastiche per uso personale e familiare. La pubblicazione online delle immagini richiede però, di regola, il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale degli altri minori presenti.

SHARENTING E SOCIAL – Il Garante invita le famiglie a una maggiore prudenza nella condivisione online di immagini e informazioni sui propri figli. Foto e video pubblicati sui social contribuiscono infatti a costruire l’identità digitale dei minori e possono restare online a lungo, sfuggendo al controllo degli stessi genitori.

CYBERBULLISMO, SEXTING, REVENGE PORN – Se si è vittime di commenti odiosi, di cyberbullismo, di sexting, di revenge porn o di altre ingerenze nella propria vita privata, non bisogna aspettare che la situazione degeneri. Occorre avvisare subito i compagni, i professori, le famiglie se ci si rende conto che qualcuno è insultato o messo sotto pressione da compagni o da sconosciuti.

INCLUSIONE E DATI SENSIBILI – Le scuole devono prestare la massima attenzione ai dati relativi a disabilità e altri bisogni educativi. Informazioni di questo tipo non possono essere diffuse attraverso circolari, registri elettronici o pubblicazioni accessibili a soggetti non autorizzati. Numerosi provvedimenti adottati dal Garante hanno riguardato proprio comunicazioni improprie di dati collegati ai percorsi di inclusione scolastica.

E dal Ministero arrivano le Linee guida per uso sicuro dell’IA a scuola

Ricordiamo anche che a seguito della pubblicazione delle indicazioni del Garante sui dati personali da gestire a scuola, un anno fa il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le prime Linee guida per un uso sicuro dell’IA negli istituti scolastici.

“L’introduzione da parte delle Istituzioni scolastiche di Sistemi di IA – si legge nel portale internet del MIM dedicato al tema – può contribuire al miglioramento dei processi organizzativi, gestionali, formativi e di apprendimento”.

“I principi guida supportano le scuole nel percorso di adozione dell’IA, promuovendo decisioni etiche e consapevoli nel rispetto dei valori promossi per il sistema scolastico”.

Tra i requisiti di base indicati dal ministero dell’Istruzione figura “il rispetto dei requisiti etici, tecnici e normativi” perché, sostengono ancora dal Mim, “garantisce un utilizzo responsabile dell’IA, assicurando trasparenza, spiegabilità, solidità tecnologica e piena conformità alle normative vigenti”.