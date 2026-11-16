Per anni ci siamo chiesti che cosa le macchine avrebbero potuto fare al nostro posto. Oggi la domanda dovrebbe essere un’altra: che cosa rischiamo di non essere più capaci di fare noi? La diffusione dell’intelligenza artificiale impone una riflessione che va oltre l’innovazione tecnologica e riguarda la libertà, la responsabilità e il futuro dell’educazione.

Del tema parliamo con Mario Rusconi, già dirigente scolastico e attualmente Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale, Etica sociale, Formazione e Lavoro del Consorzio Universitario Humanitas

Da tempo l’intelligenza artificiale è entrata nella nostra vita quotidiana. Ma forse stiamo affrontando il problema dalla prospettiva sbagliata: non dovremmo chiederci soltanto che cosa le macchine possono fare, ma anche che cosa rischiamo di non saper fare più noi. È così?

Esattamente. Per anni abbiamo guardato all’evoluzione tecnologica soprattutto in termini di opportunità, prestazioni e possibilità di delegare alle macchine attività che prima richiedevano il nostro intervento. Oggi, invece, dobbiamo porci una domanda più profonda: che cosa accade alle nostre capacità quando affidiamo sempre più decisioni, ragionamenti e attività all’intelligenza artificiale? Il rischio non è soltanto quello di diventare dipendenti dalla tecnologia, ma di perdere progressivamente alcune capacità fondamentali: pensare autonomamente, valutare le informazioni, formulare giudizi e assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

Il filosofo Luciano Floridi ha dedicato molte delle sue riflessioni al rapporto tra esseri umani e tecnologie digitali. Qual è il contributo più importante del suo pensiero per comprendere questa trasformazione?

Floridi, attraverso la filosofia dell’informazione, ci ha aiutato a comprendere che le tecnologie digitali non sono più semplici strumenti che utilizziamo occasionalmente. Sono diventate componenti dell’ambiente nel quale viviamo, apprendiamo, lavoriamo e costruiamo la nostra stessa identità. Questo significa che non possiamo limitarci a valutare una tecnologia in base a ciò che è in grado di fare. Dobbiamo anche interrogarci su come essa modifica il nostro ambiente di vita e influenza i nostri comportamenti, le nostre relazioni e il nostro modo di pensare.

In questo contesto si inserisce la Carta Viva per la compatibilità umana nell’età digitale e dell’intelligenza artificiale, elaborata da Alfonso Benevento, giornalista e saggista. Che cosa propone questo documento?

La Carta Viva propone dodici principi per valutare l’innovazione tecnologica non soltanto in base alle sue prestazioni, ma soprattutto alle condizioni umane che essa è in grado di conservare o ampliare. Il punto di partenza è il primato della persona. La tecnologia deve rimanere al servizio dell’essere umano e non diventare un sistema al quale affidare indiscriminatamente le nostre decisioni.

Tra i principi più importanti troviamo la necessità di mantenere un rapporto proporzionato tra ciò che deleghiamo alla tecnologia e ciò che siamo effettivamente in grado di comprendere, il diritto al dubbio, la possibilità di contestare le decisioni algoritmiche e la permanenza di una responsabilità umana che non può essere dissolta all’interno dei sistemi tecnologici.

Il documento richiama anche il concetto di agency. Che cosa significa e perché è così importante?

Con il termine agency si intende la capacità della persona di formulare intenzioni, valutare le situazioni, compiere scelte e agire consapevolmente. È una dimensione fondamentale della libertà individuale. Il problema nasce quando deleghiamo progressivamente alle tecnologie non soltanto l’esecuzione di un compito, ma anche la sua impostazione, la valutazione delle alternative e la decisione finale.

La Carta Viva richiama proprio la necessità di mantenere reversibile la delega tecnologica, proteggere i dati e l’identità delle persone e adottare criteri di proporzione. In altre parole, dobbiamo poter comprendere ciò che deleghiamo, controllarne gli effetti e, quando necessario, riprendere direttamente il controllo delle nostre decisioni.

Tutto questo riguarda molto da vicino il mondo della scuola. Gli studenti utilizzano sempre più frequentemente l’intelligenza artificiale per studiare, svolgere compiti e preparare elaborati. Quali sono i rischi principali?

Il rischio è confondere la familiarità tecnologica con una vera competenza. Un adolescente può utilizzare con grande disinvoltura un sistema di intelligenza artificiale senza comprenderne i limiti, ottenere risposte senza saperle verificare e produrre elaborati senza aver sviluppato pienamente il ragionamento necessario a costruirli.

Una risposta ben formulata non è necessariamente una risposta corretta. Allo stesso modo, un elaborato ordinato e convincente non dimostra automaticamente che lo studente abbia acquisito le conoscenze e le competenze che dovrebbe possedere. La scuola deve quindi insegnare ai ragazzi non soltanto a utilizzare questi strumenti, ma anche a comprenderli, verificarli e, soprattutto, a non dipendere da essi.

Dunque non basta introdurre l’intelligenza artificiale nelle attività didattiche. Bisogna cambiare il modo di concepire il rapporto tra apprendimento e tecnologia?

Certamente. Non basta chiedersi se gli studenti imparino di più utilizzando l’intelligenza artificiale. Occorre domandarsi se diventino più capaci di imparare anche senza di essa. È una distinzione fondamentale.

La tecnologia può ampliare le opportunità educative, facilitare l’accesso alle informazioni e offrire nuove possibilità di approfondimento. Ma non deve sostituire l’esercizio del pensiero, la fatica della comprensione e la responsabilità della scelta. Imparare significa anche confrontarsi con le difficoltà, sbagliare, correggersi, formulare ipotesi e costruire autonomamente un ragionamento. Se affidiamo tutto questo a una macchina, rischiamo di ottenere risultati apparentemente migliori, ma di impoverire il processo educativo.

Quale dovrebbe essere, allora, il compito della scuola nell’epoca dell’intelligenza artificiale?

La scuola deve recuperare e rafforzare la propria funzione educativa. Non deve limitarsi a preparare gli studenti all’utilizzo delle nuove tecnologie, ma deve formarli come persone consapevoli, capaci di esercitare il pensiero critico e di assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Non dobbiamo formare ragazzi semplicemente compatibili con gli algoritmi. Dobbiamo contribuire a costruire una società nella quale gli algoritmi rimangano compatibili con la dignità dei ragazzi. È una differenza sostanziale: nel primo caso adattiamo l’essere umano alle esigenze della tecnologia; nel secondo chiediamo alla tecnologia di rispettare i bisogni e i diritti dell’essere umano.

Possiamo dire, quindi, che la vera sfida educativa non consiste nel rendere l’intelligenza artificiale sempre più simile all’uomo, ma nel preservare ciò che rende umano l’uomo?

È proprio questo il punto. La tecnologia cambia rapidamente e continuerà a cambiare. Ma la responsabilità di restare soggetti delle nostre decisioni non può essere delegata. Dobbiamo conservare la capacità di pensare, dubitare, scegliere e rispondere delle conseguenze delle nostre azioni.

Il vero fallimento dell’intelligenza artificiale non sarebbe costruire macchine incapaci di pensare come noi. Sarebbe crescere generazioni convinte di non poter più pensare senza di loro.

Ecco perché il titolo di questa riflessione riassume una questione decisiva per il futuro della scuola e della società: l’intelligenza artificiale non deve diventare umana. Siamo noi che dobbiamo restare umani.