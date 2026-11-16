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16.11.2026

Come aumentare le possibilità di ottenere la prima supplenza?

Lucio Ficara
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Indice
Scelta della provincia in base alla classe di concorso
Aumentare il punteggio acquisendo titoli
Prima supplenza Ata

Una delle domande più frequenti per docenti e ata è la seguente: “Come faccio ad aumentare la possibilità di ottenere la prima supplenza?“.

Scelta della provincia in base alla classe di concorso

Per un docente la prima cosa da vagliare è la scelta della provincia in base alle classi di concorso per cui si ha titolo di accesso per entrare. In tal caso è importante studiare statisticamente le supplenze assegnate negli anni precedenti in tutte le province e per tutte le classi di concorso per cui si ha titolo di accesso. Quindi la scelta di una provincia giusta per fare domanda per entrare nelle GPS è di fondamentale importanza per aumentare le possibilità di ottenere la prima supplenza.

Aumentare il punteggio acquisendo titoli

Il titolo più importante da acquisire è quello dell’abilitazione all’insegnamento. Avere l’abilitazione consente di entrare nella prima fascia delle GPS e questo aumenta moltissimo la possibilità di ottenere la prima supplenza.

Sulla base della tabella di valutazione titoli TAB 3 delle GPS, è conveniente acquisire quei titoli che danno maggior punteggio.

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Per esempio la Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi (universitari) di perfezionamento CLIL congiunti con il titolo di certificazione linguistica B2, C1 e C2, consentono di acquisire fino a 9 punti per ciascuna lingua straniera.

Prima supplenza Ata

La scelta della provincia è fondamentale, quindi è necessaria una statistica dell’utilizzo della terza fascia Ata nelle varie province italiane. Molto importante è anche la scelta delle 30 scuole all’atto della domanda. Quindi è importante scegliere tutti i profili Ata per cui si ha titolo ad accedere e acquisire tutti i titoli necessari per aumentare il punteggio.

Questi consigli, se attuati in modo scrupoloso, aumentano la possibilità di avere la prima supplenza Ata.

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