Si sono svolti nei giorni scorsi gli Stati Generali del Partito Democratico: ‘La Tecnica della Scuola’ ha assistito ai lavori e ha anche intervistato Irene Manzi, responsabile Istruzione del PD. La parlamentare dem ha presentato la linea che ha intenzione di portare avanti il partito. E anticipa il programma qualora il PD dovesse andare al Governo al termine delle elezioni politiche in programma nel 2027. Con una premessa: “proposte e misure stavolta non dovranno essere calate dall’alto sulla scuola”.

L’intervista completa

Manzi, come sta andando il vostro confronto sulla scuola?

Sta andando molto bene. È la nostra prima giornata, domani avremo un’ulteriore sessione plenaria, c’è grande partecipazione e grande voglia di ascoltare e di fare proposte, che è l’obiettivo, duplice, di questa iniziativa: da un lato raccogliere dal basso idee, proposte, esperienze che riguardano il mondo della scuola; dall’altro creare un alfabeto di parole d’ordine alternativo a quello della destra, fondato sui principi costituzionali, su principi come eguaglianza, inclusione, emancipazione sociale, universalità e comunità soprattutto che è un tema centrale.

Una scuola che vuole essere molto diversa dall’attuale: avete posto dei cardini, delle parole d’ordine. Quali sono le priorità?

Le priorità, innanzitutto, invertire il processo per cui il calo demografico deve essere il presupposto per tagliare cattedre e docenti, innanzitutto perché il rapporto non è una proporzione matematica. In questo caso, per i docenti di potenziamento il governo ha annunciato, per ora ha solo annunciato, che ritirerà i tagli e questo se avverrà ovviamente ci troverà più che favorevoli. Anche perchè quelle che sono le risorse per il calo demografico devono rimanere alla scuola, devono essere investite appunto in quell’organico di potenziamento che può offrire più opportunità educative in progettualità legate, per esempio, a più tempo pieno e tempo prolungato a scuola, patti educativi di comunità, insegnanti di lingua italiana per stranieri, per esempio, che sono un presidio fondamentale per l’inclusione scolastica, l’integrazione scolastica.

Una scuola che si è mobilitata contro i tagli, ci sarà uno sciopero tra qualche giorno, il giorno 20: il Partito Democratico comprende e sostiene lo sciopero?

Il Partito Democratico comprende lo sciopero. È un momento di collettivo di protesta contro le politiche del governo che riguardano l’istruzione, ma ovviamente non solo l’istruzione, che stanno impoverendo in particolar modo il Paese e privando le generazioni più giovani, oltre che quelle adulte di opportunità di emancipazione sociale e di crescita.

State raccogliendo idee e proposte per una scuola diversa. Se dovesse andare al governo, su cosa punterà il Partito Democratico?

Punterà innanzitutto sul sistema integrato 0-6 e quindi sulla copertura garantita in tutta Italia non solo del 33%, che è l’obiettivo primario che ancora in alcune parti del paese è ben lontano da essere raggiunto, ma del 45%. Il tema della gratuità degli asili nido, per esempio, tocca da vicino le famiglie il tema dell’investimento sulla comunità educante e sui patti territoriali di comunità: questioni che riguardano proprio l’integrazione scolastica, lo psicologo scolastico e quindi gli sportelli, presidi multidisciplinari, l’educazione sessuo affettiva nelle scuole. Devo dire che c’è un lungo elenco di iniziative e di attività, partendo però da un metodo che secondo me è centrale e anche questo è alternativo rispetto alla scuola di Valditara: proposte e misure non debbono essere calate dall’alto sulla scuola. Anche, dalla mia parte ci sono stati errori, forse, nel passato: ogni riforma deve essere realizzata con la scuola, ascoltandola e essendole a fianco, proprio perché è l’unico modo perchè quelle riforme abbiano gambe solide su cui poter camminare e possano andare avanti.

Le proteste di questi giorni ruotano attorno al tema stipendi, reclutamento e affollamento delle classi: su questi macro-aspetti, che necessitano ovviamente anche di risorse importanti, come vi ponete?

Sul tema contenimento e revisione di quelli che sono i criteri per la formazione delle classi e quindi il numero degli alunni per classe, stiamo esaminando anche alla Camera una proposta di legge di iniziativa popolare che riteniamo importante. Ci sono aree, zone del paese, scuole, istituti dove il rapporto risulta molto alto degli studenti all’interno della classe e va a inficiare direttamente sulla didattica. Quindi è un tema che affronteremo e che riteniamo prioritario, sempre legato, tra l’altro, a quel tema del calo demografico di cui parlavamo prima, del rapporto che potrebbe generarsi.

C’è poi il nodo da sciogliere sui candidati al ruolo?

Per il tema reclutamento, siamo alle prese con i concorsi che si sono svolti in questi tre-quattro anni, uno dietro l’altro: ovviamente, pongono anche un tema su come porsi rispetto a quelle percentuali di idonei che hanno superato una prova, non sono risultati vincitori, ma hanno un’aspirazione quantomeno a un possibile accesso al ruolo e quindi è un tema che si collega, tra l’altro molto spesso anche strettamente al progressivo superamento del precariato. Quindi, penso che sarà necessario anche in questo campo fare chiarezza, vedere quali sono le cattedre effettivamente scoperte, capire qual è il fabbisogno reale della scuola.

Sul doppio canale di reclutamento ci sono delle riserve, anche da parte dell’Europa: voi come vi ponete?

Qualche riserva, confesso, l’abbiamo anche noi a fronte, da un lato della percentuale così elevata di idonei dei concorsi che necessitano ovviamente di una risposta da parte dell’ordinamento e rispetto comunque a un principio di valorizzazione, anche giustamente, dell’esperienza di che è precario da molti anni, ma che in qualche modo anche delle procedure che ci sono state in passato di valutazione di quella che è l’esperienza. Quindi, sull’ingresso immediato in questo senso da doppio canale, diciamo qualche riserva l’abbiamo anche noi: è su un ingresso, diciamo, direttamente da graduatoria, ma sicuramente attraverso delle verifiche.

L’ultima domanda, che forse è anche quella più ostica, riguarda il tema degli stipendi.

È il tema dei temi, questa sera è emersa con forza una delle sollecitazioni, anche una delle parole d’ordine che riguardava proprio i docenti: c’è una necessità progressiva. Mi rendo conto che non si recupera il gap causato dall’inflazione dall’oggi al domani, ma mettere in campo una progettualità che progressivamente recuperi quell’inflazione e consenta soprattutto ai docenti di vedersi riconosciuto l’inquadramento retributivo, che è anche sociale, di riconoscimento del ruolo che esercitano, penso che sia un tema fondamentale.

Un passaggio che però dovrebbe però far sganciare la scuola dal pubblico impiego, perché finché rimane ancorata agli aumenti di tutti gli altri ministeri non ne usciamo, anzi il gap potrebbe solo che aumentare.

Diciamo che anche il settore del pubblico impiego necessiterebbe di un investimento significativo in questo senso, anche perché anche lì ci sono persone laureate. C’è un tema più generale di inquadramento retributivo di dipendenti pubblici, non solo loro, che forse questo Paese avrebbe la necessità di affrontare per il riconoscimento di una professionalità nel campo e nelle funzioni che quotidianamente si svolgono.