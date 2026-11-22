Nell’autunno del 2026 la maggior parte degli edifici scolastici rimangono privi delle certificazioni previste dalla Legge, sono soggetti a crolli, devono convivere con l’amianto e con strutture non pronte per affrontare ondate di calore estivo e di freddo invernale. La denuncia, nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, è della Uil: il sindacato ricorda che tra settembre 2025 e agosto 2026, sono stati conteggiati 68 episodi di crollo, con 12 feriti, mentre il 59% dei circa 40mila istituti sarebbe privo del certificato di agibilità.

I numeri preoccupanti della Uil

“La sicurezza nelle scuole non può essere affrontata soltanto sull’onda delle emergenze”, hanno detto Ivana Veronese, segretaria confederale Uil, e Giuseppe D’Aprile, segretario generale Uil Scuola.

Chiediamo con forza, ha detto Veronese, il completamento del censimento dell’amianto negli edifici scolastici e “l’avvio di un piano nazionale per la sua rimozione e messa in sicurezza, con risorse e tempi certi”.

Il problema è che due scuole su tre hanno oltre 50 anni di vita e la grande maggioranza è priva di sistemi di climatizzazione, come risultano inadeguate alle ondate di freddo.

Quasi la metà degli edifici, ricorda D’Aprile, non dispone del collaudo statico e oltre 14.500 scuole sono senza le tre certificazioni fondamentali sulla sicurezza.

Le percentuali di Save the Children

I numeri, purtroppo, sono quelli. Qualche giorno fa, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, svolta lo scorso 20 novembre, Save the Children, ha pubblicato i dati relativi alla XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, intitolata “Scuola liberatutti”.

Ebbene, il 62,8% degli edifici scolastici risulta privo del certificato di agibilità e il 58% delle scuole non ha a disposizione nemmeno una palestra a norma.

Cittadinanzattiva: servono 3 miliardi

A questo proposito, Cittadinanzattiva è tornata a chiedere l’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Il movimento di partecipazione civica – nato a Roma nel 1978 per sviluppare l’attivismo dei cittadini e la tutela dei loro diritti – ha anche conteggiato i crolli verificatisi all’interno delle scuole di ogni ordine e grado dall’inizio dell’anno scolastico: sono stati ben 18, che si sommano ai 68 registrati nell’a.s. precedente”,

La situazione rimane di emergenza, tanto che la stessa Cittadinanzattiva ha chiesto risorse importanti, da spendere per l’edilizia scolastica, da collocare nella prossima Legge di Bilancio (qualche mese prima aveva conteggiato 3 miliardi di euro per il prossimo triennio), assieme ad un aggiornamento sulle condizioni edilizie e dello stato di sicurezza delle scuole.

Perché, ha detto Adriana Bizzarri, responsabile scuola di Cittadinanzattiva, “senza dati aggiornati è impossibile individuare priorità ed urgenze, né garantire una programmazione triennale puntuale degli interventi e delle risorse necessarie.

L’on Manzi (Pd): serve un piano pluriennale

Il problema, che riguarda anche 14mila sedi scolastiche che ancora oggi convivono con l’amianto, è sentito pure a livello politico: Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola del Partito democratico, ha chiesto al Governo Meloni “di mettere in campo un vero piano nazionale pluriennale per la sicurezza e la riqualificazione degli istituti scolastici”.

Sempre l’on. Manzi ha depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere di aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, ferma all’anno scolastico 2024/25.

Valditara: fatto tanto dopo decenni di trascuratezza

A sentire il Governo, però, la situazione sarebbe tutt’altro che trascurata. “La sicurezza di chi studia e lavora a scuola è una nostra priorità – ha detto in queste ore il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – perché da novembre 2022 ad oggi siamo intervenuti su oltre il 25% degli edifici scolastici: abbiamo investito nella sicurezza degli edifici già esistenti 6 miliardi di euro, di cui oltre un terzo con fondi nazionali e strutturali. Altri 1,187 miliardi sono stati spesi per realizzare 218 nuove scuole. Quasi un miliardo per 700 nuove palestre. Abbiamo deciso un ulteriore piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza delle scuole stanziando un altro miliardo di euro”.

Valditara ha dichiarato che “dopo decenni di trascuratezza la scuola italiana volta pagina. La sicurezza – ha concluso il Ministro – si costruisce anche imparando a riconoscere i rischi e a intervenire. Il protocollo con i Vigili del Fuoco prevede simulazioni di emergenza per gli studenti e percorsi di formazione per dirigenti, docenti e personale Ata sulle procedure di evacuazione e sulla gestione delle emergenze”.