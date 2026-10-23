Emergenza e sicurezza nell’edilizia scolastica: la denuncia della Gilda degli Insegnanti di Brescia

La Gilda degli Insegnanti di Brescia chiede l’istituzione immediata dell’Anagrafe Unica dell’Edilizia Scolastica, fondata su una ricognizione meticolosa e trasparente dello stato di salute di tutti gli edifici scolastici. In particolare la Gilda di Brescia, constatata la situazione di qualche plesso scolastico di Palazzolo sull’Oglio, chiede la sospensione precauzionale delle lezioni in presenza presso il plesso interessato di Palazzolo sull’Oglio, nelle more degli esiti delle verifiche e indagini tecniche strutturali indispensabili per garantire la pubblica incolumità.

Problematiche strutturali e di sicurezza

La scuola, come sostenuto dal Coordinatore della Gilda degli Insegnati di brescia, per gli studenti e per tutto il personale docente e ATA, deve essere prima di tutto un luogo sicuro: una seconda casa in cui, oltre all’apprendimento e alla conoscenza, regni un clima costante di serenità e tutela dell’incolumità fisica. Purtroppo, la realtà degli edifici scolastici racconta una situazione al limite, non solo a Palazzolo sull’Oglio ma a livello nazionale, dove quasi il 70% delle strutture presenta criticità o vizi strutturali.

​Ad ogni evento meteorologico ci troviamo ad affrontare, continua a denunciare la Gilda bresciana, le medesime problematiche: infiltrazioni, caduta di calcinacci, lesioni e progressivo degrado causato dalle acque meteoriche e della neve, con impatti diretti (pH, o meglio acidità dell’acqua per evento meteorologico e scioglimento della neve, in sostanza liquido con una maggiore acidità) sulla matrice cementizia e sulle armature in acciaio. Questa condizione è il frutto diretto di decenni di frammentazione della gestione dell’edilizia scolastica e del totale delega agli enti locali. È giunto il momento che lo Stato centrale riprenda con decisione il proprio ruolo guida.

Fondi PNRR e l’edilizia scolastica

Risulta del tutto inefficace e illogico, prosegue la denuncia sindacale, dotare gli istituti scolastici di costosi dispositivi multimediali o intraprendere interventi di sola riqualificazione energetica se non si interviene preventivamente sulle strutture ( prevenzioni e previsione) degli edifici.

​Come è possibile riqualificare una struttura costruita da oltre venticinque anni – realizzata con solai, pilastri e fondazioni in precompresso – senza averne prima analizzato a fondo le caratteristiche intrinseche ed estrinseche?

​I fondi straordinari del post-Covid e del PNRR rappresentavano un’occasione irripetibile: è un grave spreco di risorse pubbliche non averli destinati in via prioritaria al rinnovo, al miglioramento e/o all’adeguamento sismico-strutturale degli edifici a rischio.

​La conformità alle normative vigenti non può essere garantita per immobili realizzati prima dell’entrata in vigore delle NTC 2008/2018 e della relativa Circolare Esplicativa n. 7/2019.



Agibilità e valutazione della sicurezza strutturale

​Il sindacato degli Insegnanti del territorio bresciano pone l’accento sulla differenza sostanziale tra “agibilità“: verifica meramente qualitativa dei danni o dello stato d’uso e la “Valutazione della Sicurezza Sismica/Strutturale“: analisi quantitativa rigida basata su indagini sperimentali e modellazioni matematiche che definiscono il rapporto tra la resistenza reale dell’edificio e la soglia di progetto per un nuovo immobile.

​Laddove tale rapporto risulti inferiore a 1, non si può far finta di nulla: occorrono piani di adeguamento sismico o interventi di miglioramento sismico (portando la resistenza ad almeno il 60–80% delle forze di progetto) con progettazioni idonee ed esecutive.



Le proposte della Gilda di Brescia

​La Gilda degli Insegnanti di Brescia, ai fini di conciliare la sicurezza e il diritto allo studio degli studenti, proprone l’attuazione immediata di soluzioni didattiche alternative per consentire gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

​Quindi propone l’attivazione temporanea della Didattica a Distanza (DaD) per la durata dei rilievi idonei; ​Turnazione pomeridiana straordinaria ( causa di forza maggiore da CCNL) degli orari (es. 13.30 – 19:30) appoggiandosi agli altri plessi o agli Istituti Comprensivi presenti nel territorio di Palazzolo sull’Oglio, ricalcando modelli virtuosi già felicemente adottati in passate emergenze strutturali in altre province d’Italia.

