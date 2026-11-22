La valutazione negli esami di idoneità per gli studenti in istruzione parentale spetta esclusivamente alla commissione scolastica e le verifiche per più annualità possono svolgersi anche nella stessa giornata, purché sia garantita la separazione sostanziale dei contenuti e dei verbali. A stabilirlo è la sentenza n. 1250/2026 del TAR Puglia (Sezione Seconda), che ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un alunno iscritto a un Istituto Tecnico.

Il caso: dal ritiro dalla scuola agli esami per due annualità

Lo studente, ritiratosi dalla frequenza scolastica durante l’anno 2025/2026 per passare all’istruzione parentale, aveva sostenuto gli esami di idoneità per accedere alla classe successiva, sostenendo le verifiche relative a due anni di corso. All’esito delle prove, la Commissione ha riconosciuto l’idoneità per la prima annualità, ma ha espresso un giudizio di non ammissione per l’anno successivo a causa di gravi insufficienze in Matematica, Fisica, Chimica e Biologia.

I genitori hanno impugnato l’esito negativo davanti al TAR, sostenendo la presunta sovrapposizione ed eccessiva concentrazione temporale delle prove, la mancata considerazione della programmazione svolta a casa e la presunta esclusione dei familiari dall’esame orale.

La decisione del TAR: legittime le prove concentrate se i verbali sono distinti

Il Tribunale Amministrativo ha rigettato le doglianze dei ricorrenti, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione del D.M. 11 novembre 2025, n. 218:

L’art. 6, comma 4, del D.M. 218/2025 esige prove e valutazioni distinte per ciascun anno, ma non impone che i colloqui si tengano in giornate diverse . Nel caso esaminato, i verbali hanno dimostrato la trattazione di argomenti specifici per annualità (ad esempio polinomi per il primo anno e disequazioni per il secondo) e lo svolgimento di scrutini separati.

. Nel caso esaminato, i verbali hanno dimostrato la trattazione di argomenti specifici per annualità (ad esempio polinomi per il primo anno e disequazioni per il secondo) e lo svolgimento di scrutini separati. L’istruzione parentale non conferisce alla famiglia la facoltà di delimitare autonomamente gli apprendimenti. Le prove devono accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti dai curricoli ordinamentali dello Stato .

. Ai sensi del D.M. 218/2025, il superamento dell’esame richiede il conseguimento di almeno sei decimi in ogni singola disciplina , escludendo qualsiasi possibilità di compensare le insufficienze nelle materie scientifiche con i voti positivi ottenuti in altri ambiti.

, escludendo qualsiasi possibilità di compensare le insufficienze nelle materie scientifiche con i voti positivi ottenuti in altri ambiti. Il giudice amministrativo ha confermato che la valutazione del profitto scolastico costituisce un apprezzamento di discrezionalità tecnica riservato ai docenti, non sostituibile dal giudizio del tribunale.

Le implicazioni per scuole e famiglie

Il ricorso è stato integralmente respinto, con la compensazione delle spese di giudizio in virtù della novità delle questioni interpretative inerenti alla nuova disciplina ministeriale. La decisione fissa un importante principio di garanzia procedurale per gli istituti scolastici e ribadisce per le famiglie l’obbligo di allineamento ai programmi nazionali nell’ambito dell’istruzione parentale.