La valutazione negli esami di idoneità per gli studenti in istruzione parentale spetta esclusivamente alla commissione scolastica e le verifiche per più annualità possono svolgersi anche nella stessa giornata, purché sia garantita la separazione sostanziale dei contenuti e dei verbali. A stabilirlo è la sentenza n. 1250/2026 del TAR Puglia (Sezione Seconda), che ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un alunno iscritto a un Istituto Tecnico.
Lo studente, ritiratosi dalla frequenza scolastica durante l’anno 2025/2026 per passare all’istruzione parentale, aveva sostenuto gli esami di idoneità per accedere alla classe successiva, sostenendo le verifiche relative a due anni di corso. All’esito delle prove, la Commissione ha riconosciuto l’idoneità per la prima annualità, ma ha espresso un giudizio di non ammissione per l’anno successivo a causa di gravi insufficienze in Matematica, Fisica, Chimica e Biologia.
I genitori hanno impugnato l’esito negativo davanti al TAR, sostenendo la presunta sovrapposizione ed eccessiva concentrazione temporale delle prove, la mancata considerazione della programmazione svolta a casa e la presunta esclusione dei familiari dall’esame orale.
Il Tribunale Amministrativo ha rigettato le doglianze dei ricorrenti, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione del D.M. 11 novembre 2025, n. 218:
Il ricorso è stato integralmente respinto, con la compensazione delle spese di giudizio in virtù della novità delle questioni interpretative inerenti alla nuova disciplina ministeriale. La decisione fissa un importante principio di garanzia procedurale per gli istituti scolastici e ribadisce per le famiglie l’obbligo di allineamento ai programmi nazionali nell’ambito dell’istruzione parentale.