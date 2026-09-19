A scuola, un po’ di stress fa bene: lo dicono le neuroscienze (ma anche l’esperienza quotidiana)

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, tra i corridoi e le aule delle nostre scuole si torna a respirare quell’energia densa di attese, progetti ma anche di inevitabili e crescenti tensioni. Nella narrazione comune e collettiva, l’ansia e lo stress vengono costantemente demonizzati, dipinti come i peggiori nemici del benessere psicologico e della crescita dei nostri ragazzi.

Li consideriamo aprioristicamente come anomalie da estirpare a tutti i costi, campanelli d’allarme di un sistema che non funziona e che schiaccia i giovani sotto il peso di aspettative insostenibili. Tuttavia, osservando il fenomeno con lo sguardo rigoroso della pedagogia e delle neuroscienze, emerge una verità ben diversa e profondamente controcorrente: un certo livello di stress non solo non è dannoso, ma è biologicamente necessario ed evolutivamente prezioso.

Di fronte a una prova impegnativa, a un’interrogazione o a qualsiasi ostacolo quotidiano, il nostro organismo attiva una risposta fisiologica di adattamento. Questa attivazione neurobiologica, ben lungi dall’essere patologica, è la chiave per focalizzare l’attenzione, potenziare le risorse cognitive, affinare la memoria e mobilitare le energie necessarie per superare la difficoltà. Analizzando in profondità le dinamiche che legano la performance scolastica al vissuto emotivo, scopriamo che la spinta propulsiva della tensione è ciò che differenzia la stagnazione dalla vitalità formativa.



Senza alcuna forma di pressione, il cervello umano tende a risparmiare energia, a sedersi in una comfort zone che inibisce la curiosità e frena l’esplorazione del nuovo. La neurobiologia ci insegna che strutture chiave come l’amigdala e l’ippocampo lavorano in stretta sinergia proprio quando l’individuo si trova di fronte a una sfida da decodificare: la giusta dose di apprensione modula la risposta emotiva e consolida i ricordi a lungo termine, trasformando l’esperienza contingente in competenza strutturata.

Eppure, il nostro sguardo adulto è spesso distorto da un filtro protettivo eccessivo che finisce per produrre l’effetto opposto a quello desiderato. Il vero problema della società contemporanea e del mondo educativo odierno non risiede nella presenza dello stress in sé, ma nella pericolosa deriva iperprotettiva degli adulti. Spinti dal desiderio legittimo ma spesso controproducente di tutelare i figli e gli studenti, tendiamo a infantilizzarli, schermendoli preventivamente da ogni minima frustrazione o fatica. Quando sostituiamo i ragazzi nell’affrontare i problemi, quando spianiamo ogni asperità del loro percorso scolastico ed esistenziale nel timore che possano soffrire o fallire, otteniamo esattamente l’effetto contrario: indeboliamo i loro anticorpi emotivi.



Questo atteggiamento, che la letteratura pedagogica definisce spesso come un eccesso di “parenting” direttivo o sostitutivo, impedisce ai giovani di costruire un repertorio autonomo di strategie di coping. Se un ragazzo non viene mai esposto al rischio calcolato del fallimento, non potrà mai sviluppare quella robustezza interiore indispensabile per reggere l’impatto con le complessità del mondo adulto. La scuola, in questo scenario, rischia di trasformarsi in un campo di battaglia burocratico anziché rimanere una palestra di vita, dove il voto o il giudizio vengono vissuti come sentenze inappellabili sul valore della persona, anziché come semplici indicatori di un percorso in fieri.

La resilienza, quella straordinaria competenza che permette non solo di resistere agli urti della vita ma di riorganizzarsi positivamente di fronte alle avversità, non si insegna nei laboratori teorici né si acquisisce in un ambiente sterile e ovattato. Essa nasce e si sviluppa unicamente attraversando la fatica, tollerando il senso di smarrimento e sperimentando l’errore come tappa ineliminabile dell’apprendimento.



Ogni volta che interveniamo in anticipo per risolvere un conflitto tra compagni, per giustificare un voto insufficiente o per alleggerire un compito percepito come troppo gravoso, stiamo implicitamente comunicando al ragazzo che non lo riteniamo capace di farcela da solo. È un messaggio devastante per l’autostima. La sfida educativa contemporanea richiede allora un cambio di paradigma radicale: dobbiamo passare dalla cultura dell’eliminazione del conflitto a quella della sua regolazione e valorizzazione. Significa riscoprire il valore formativo dell’attesa, del silenzio, della concentrazione prolungata e persino della noia, intesa come spazio generativo di pensiero critico e creativo.



I contesti scolastici dovrebbero diventare luoghi in cui la pressione viene de-stigmatizzata e ricondotta alla sua funzione originaria di attivatore motivazionale, insegnando agli studenti a riconoscere i propri limiti senza percepirli come confini invalicabili. Educare oggi significa compiere un patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia che sappia restituire ai giovani il diritto alla prova e alla complessità. Significa smettere di temere la pressione e iniziare a modularla, accompagnando i ragazzi nell’acquisizione di quella “soft skill” fondamentale che è la flessibilità emotiva e cognitiva. Riabilitare il lato buono dello stress significa offrire agli studenti una palestra di crescita autentica, dove la sfida non diventa un blocco paralizzante, ma il motore propulsivo per scoprire, giorno dopo giorno, di essere capaci di farcela con le proprie forze, affrontando il domani non con la paura di cadere, ma con la consapevolezza di saper camminare.