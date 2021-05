A Steem for Steel: avvicinare i giovani alle lauree Steem

Il progetto “A STEEM for STEEL”, ideato dalla Fondazione Marcegaglia Onlus, patrocinato da Federacciai, in collaborazione con alcune delle più importanti aziende siderurgiche italiane, oltre che con Junior Achievement Italia, che si occupa del coinvolgimento e partecipazione delle scuole, anche con iniziative a distanza innovative, ritorna con la sua seconda edizione. Dopo il successo dello scorso anno, ripropone una serie di attività con l’obiettivo di informare gli studenti e le studentesse delle scuole superiori di secondo grado sulle vaste e varie opportunità di lavoro che gli indirizzi di laurea STEEM – ovvero Science, Technology, Engineering, Economics, Maths – possono garantire in generale e più nello specifico nel settore della manifattura industriale e in particolare in quello acciaiero.

Obiettivi

La finalità principale è quella di accompagnare i più giovani, attraverso attività interattive, affinché, nello scegliere un percorso di studi siano preparati a valutare e infine ad entrare in questo mondo e a diventarne i futuri protagonisti, mostrando loro i lati innovativi, sostenibili di questo settore, troppo spesso poco noto o ancora considerato nelle sue accezioni più negative o arenato a canoni di produzione e gestione tradizionali.

Grazie a questo progetto gli studenti potranno scoprire, con l’aiuto e la guida di manager che lavorano in questo settore, quali trasformazioni si stanno verificando e come da sempre sia trainante per l’economia italiana. Nell’edizione 2020 erano state coinvolte le città di Mantova, Napoli, Padova, Udine, per un totale di 1200 studenti delle scuole locali, a cui quest’anno si aggiungono Verona, Brescia, Bergamo, Novara e Varese, con l’intenzione di aumentare di un altro migliaio i partecipanti. Inoltre, A Steem for Steel vuole avvicinarsi in particolar modo alle ragazze, affinché colgano le tante opportunità di lavoro che il settore offre, puntando su un’industria siderurgica più inclusiva che proprio attraverso l’empowerment delle donne potrà affrontare nel modo migliore le nuove sfide e creare occupazione.

Il programma

La seconda edizione si svolgerà tra Aprile e Maggio 2021 e ogni azienda partner – Gruppo Marcegaglia, Acciaierie Venete, Pipex Italia e Sideralba – ha già selezionato le scuole localizzate nelle zone in cui hanno le principali sedi, ovvero le città già menzionate, tra il Sud e il Nord Italia. Sono previste 4 masterclass, che mirano a coinvolgere da subito i primi 250 studenti provenienti da tre istituti scolastici. Le masterclass saranno degli incontri interattivi con un focus sul settore, sulle competenze STEEM e, novità di questa edizione sarà la presenza in aula di una risorsa junior, ovvero giovani entrati da poco in azienda che racconteranno il loro percorso Stem e la loro breve esperienza professionale. Al termine di ogni incontro gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie che parteciperanno potranno incontrare il direttore delle risorse umane del partner organizzatore, che sarà disponibile per una sessione di domande e risposte per spiegare le opportunità di lavoro che il settore offre e come prepararsi per accedervi.