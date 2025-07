A Torino chiudono definitivamente, per denatalità, 5 scuole dell’infanzia

A Torino, il decremento delle nascite ha costretto l’amministrazione comunale a chiudere definitivamente cinque scuole dell’infanzia. Qui infatti il numero delle nascite è passato da oltre 7.000 nel 2014 a poco più di 5.200 nel 2024, registrando una riduzione del 28% nell’arco di dieci anni.

Dunque dal settembre 2025 cinque scuole dell’infanzia comunali non riapriranno più, in quanto non si sono registrate iscrizioni sufficienti a giustificarne l’attività.

L’aspetto più grave consiste però nel fato che, secondo il sindaco, il fenomeno potrà ripetersi anche nei prossimi anni e dunque coinvolgere altre scuole.

Tuttavia, per il Comune, si apre pure una fase di destinazione d’uso di questi edifici ormai privi dalle voci dei bimbi e dunque azioni strategiche per evitare che tali plessi, lasciati vuoti, possano attirare occupazioni abusive o essere oggetto di atti vandalici. Sembra che li voglia trasformare in centri culturali e di aggregazione.

Secondo i dati Istat, infine, il numero medio di figli per donna in Italia è in forte calo, raggiungendo un minimo storico di 1,18 figli per donna nel 2024, confermando così un trend di diminuzione della fecondità iniziato nel 2010, quando il numero medio di figli per donna era di 1,46. Dal confronto inoltre tra i dati del 2023 e del 2024 emerge dunque un decremento di circa 10mila nati a livello nazionale.

L’Istat fra l’altro ha previsto che, in assenza di politiche strutturali a sostegno della natalità, il declino della popolazione giovane proseguirà nei prossimi decenni, coinvolgendo non solo la tenuta del sistema scolastico, ma anche il futuro assetto dei servizi pubblici, la sostenibilità del sistema previdenziale e l’equilibrio dei quartieri urbani.