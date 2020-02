Abilitazione con Laurea/Diploma e 24 cfu: è sentenza anche presso il Giudice del Lavoro di La Spezia

Due nuove sentenze favorevoli, patrocinate da MSA scuola in collaborazione con gli avvocati Zinzi e Bongarzone, presso il Tribunale del Lavoro di La Spezia, confermano il valore abilitante della laurea, unitamente al possesso dei 24 cfu nelle materie psico-antropo-pedagogiche, e obbligano il Miur a inserire due ricorrenti di MSA nella II fascia d’Istituto.

A seguito di un ricorso intrapreso da MSA, in collaborazione con lo Studio Legale Ricorsi Scuola, una recentissima sentenza datata 13/02/20 ha dichiarato il valore abilitante di laurea e 24 cfu e ha condannato l’Amministrazione a disporre l’inserimento di due ricorrenti nelle graduatorie di II fascia.

Questa volta è stato il Tribunale del Lavoro di La Spezia ad accogliere le argomentazioni di MSA scuola, secondo cui laurea/diploma + 24 cfu è abilitante e, di conseguenza, il comportamento del Miur è illegittimo.

“Una duplice vittoria firmata MSA!” commenta il Prof. Luciano Scandura, responsabile del comparto scuola dell’Associazione, e aggiunge: “Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per queste nuove sentenze, non semplici cautelari, che si sommano alle numerose altre nel resto d’Italia. Abbiamo sempre affermato che il possesso di laurea/diploma oltre i 24 CFU deve ritenersi razionalmente equivalente all’abilitazione anche perché titolo d’accesso alle procedure concorsuali, incluso il Tfa sostegno, appena bandito”.

MSA ricorda che è ancora possibile aderire al ricorso “Laurea/Diploma + 24 cfu” per entrare in seconda fascia. Contestualmente si può aderire anche al ricorso “Concorso straordinario con laurea/diploma + 24 cfu”, a favore di tutti i docenti illegittimamente esclusi dal concorso (che hanno svolto anni di servizio nelle scuole paritarie o che non hanno prestato mai servizio, ma in possesso dei 24 cfu), con l’obiettivo di consentire la partecipazione al concorso straordinario per l’immissione in ruolo.

Per aderire accedere ai seguenti link:

RICORSO LAUREA/DIPLOMA + 24 CFU PER ENTRARE IN SECONDA FASCIA

https://www.msaservice.it/ricorso-inserimento-in-seconda-fascia-al-gdl/

RICORSO LAUREA/DIPLOMA + 24 CFU PER PARTECIPARE AL CONCORSO STRAORDINARIO

https://www.msaservice.it/ricorso-al-tar-lazio-concorso-straordinario-2019-20/

Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 392-6225285.

pubbliredazionale