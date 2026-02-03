Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola dell'11 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
03.02.2026
Aggiornato il 08.05.2026 alle 11:53

Gite scolastiche, è tempo di progettare: il catalogo 2025/2026 di Etna Today dedicato alle scuole

Pubbliredazionale
Indice
CONSULTA IL CATALOGO
Come prenotare una visita?

Siamo quasi a primavera e il calendario scolastico corre più veloce di quanto si immagini. È proprio adesso, però, che i docenti dovrebbero fermarsi un attimo e iniziare a progettare le gite scolastiche: aspettare troppo significa rischiare di ridurle a ripieghi dell’ultimo minuto, mentre pensarle per tempo consente di integrarle davvero nei percorsi didattici e trasformarle in esperienze significative.

Organizzare un’uscita in luoghi come un museo naturalistico, un apiario o un ambiente ricco di biodiversità non è solo un modo per “uscire dall’aula”, ma un’occasione per far respirare agli studenti il mondo che li circonda. Avvicinarli alla natura attraverso esperienze dirette e coinvolgenti è fondamentale per alimentare in loro curiosità, rispetto e un autentico amore per l’ambiente, che potrà accompagnarli ben oltre la scuola.

Esperienze come la visita a un museo naturalistico, un apiario o un planetario non sono solo uscite fuori porta, ma momenti che lasciano il segno. Portare gli studenti a contatto con il vulcano, le farfalle o le api significa avvicinarli alla natura e alla scienza con meraviglia e curiosità, instillando in loro un amore che nessun libro di testo da solo potrebbe accendere.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche di Etna Today per l’anno scolastico 2025/2026.

Tra il Museo dell’Etna, la Casa delle Farfalle, l’Apiario e il Planetario, gli studenti avranno l’opportunità di imparare divertendosi in un contesto affascinante e unico. Pianifica un’escursione scolastica all’insegna della conoscenza e dell’avventura!

Tra le proposte principali troviamo:

  1. Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche.
  2. Casa delle Farfalle: Un’esperienza unica per osservare farfalle tropicali e locali in un ambiente protetto.
  3. Apiario didattico: Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione.
  4. Planetario dell’Etna: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione.
  5. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

Ogni attività è progettata per coinvolgere i partecipanti in modo dinamico, combinando apprendimento e divertimento. Le visite sono curate nei dettagli per garantire un’esperienza formativa ricca e interattiva, pensata su misura per gruppi scolastici di tutte le età.

Se desideri organizzare un’escursione educativa con i tuoi studenti, Etna Today rappresenta una scelta perfetta, dove la meraviglia del vulcano incontra il sapere scientifico e naturalistico.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

  1. Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri.
  2. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari.
  3. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp.
  4. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO

EtnaGite scolasticheNaturascuolaSiciliaUscite didattiche

Leggende leggendarie sull’Etna. Miti, storie, racconti sul vulcano patrimonio dell’Umanità, ricercate e trascritte da Mario Pafumi 

Gite scolastiche memorabili, quando l’apprendimento smette di essere solo “teoria”: il catologo di Etna Today

Educazione civica, come parlare di temi come il rischio sismico in gita? La visita al Museo dell’Etna

Gite scolastiche: come dare respiro alla didattica con esperienze uniche? Il catalogo 2025/2026 di Etna Today

Divieto di cellulare, basta o bisogna anche fornire alternative? L’escursione sull’Etna, un modo per disconnettersi

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Un progetto innovativo, ma di cui si stanno perdendo le tracce

I lettori ci scrivono

Disagio giovanile: un copione ormai vecchio e poco credibile

I lettori ci scrivono

Inizio scuola settembre 2026, le date regione per regione [AGGIORNATO CON PIEMONTE]

Lara La Gatta

Tutti licei o tutti istituti?

Andrea Ceriani
vai alla ricerca avanzata