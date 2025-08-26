Abodi al Meeting di Rimini: “Priorità alla scuola”

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine del Meeting di Rimini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti, relativamente allo sporti e alla sua incidenza sulla scuola e l’educazione: l’obiettivo dell’esecutivo- dice Abodi- è fare in “modo che lo sport diventi un tema quotidiano e non solo grandi avvenimenti, perché riteniamo che qualunque piramide abbia bisogno della massima espressione ma anche della sua base.

“Abbiamo ancora due anni davanti e se devo pensare ad una priorità questa è la scuola, così come i luoghi dove si manifesta la desertificazione sociale come Caivano, Quarticciolo, Secondigliano e tutte le altre realtà’ che stiamo cercando di progettare in modo sistematico cercando di mitigare gli effetti della cronaca nera”.

E ha proseguito, dicendo: “Siamo stanchi dello sdegno, vogliamo cercare di garantire l’impegno per prevenire”

Relativamente invece alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha spiegato: “io credo che lo schema Fondazione – Simico sia giusto, complementare. È chiaro che si sta manifestando la positività di questa impostazione perché c’è armonia tra le agende di queste due entità. La Fondazione si sta occupando dell’organizzazione in maniera sempre più impattante perché il tempo corre sempre più velocemente, e, se corre velocemente per l’organizzazione, corre moltiplicato per dieci per le infrastrutture che non hanno tempo. Eppure arriveremo in tempo”.