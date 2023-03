Accademia di Belle Arti di Catania: congedo mestruale e bagni no gender

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2023, il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catania e la presidente Lina Scalisi annunciano che il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno deciso all’unanimità di istituire il congedo mestruale alle docenti e al personale amministrativo.

Infatti, l’Accademia di Belle Arti di Catania è la prima in Italia, fra le 145 istituzioni statali del sistema AFAM, ad avviare la sperimentazione del congedo nei giorni del ciclo: e se le docenti potranno lavorare in DAD per lezioni, incontri e revisioni, le colleghe di area amministrativa potranno usufruire di una giornata di smart working in più rispetto al contratto.

Presto anche bagni “no gender” con una nuova segnaletica fatta con un pittogramma appositamente progettato dalla Scuola di “Design della Comunicazione Visiva”.

Ma non solo. L’Accademia di Belle Arti di Catania ha consentito agli studenti, nel rispetto della privacy, di sostituire il proprio nome anagrafico con quello scelto attraverso l’attivazione delle cosiddette carriere alias.