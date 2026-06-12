Accesso agli atti amministrativi a scuola: le tipologie previste dalla normativa vigente – GUIDA SCARICABILE

Le Istituzioni scolastiche, in quanto pubbliche amministrazioni, rispondono a quanto previsto dalle norme e dalle disposizioni relative all’accessibilità agli atti amministrativi, che nella fattispecie della scuola sono costituiti perlopiù da verbali, elaborati scritti, graduatorie, gare e vari documenti relativi ai sempre più numerosi adempimenti in carico alle scuole.

Queste norme sono volte a favorire la partecipazione, la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa e tutelano l’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile, in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge. Con la presente guida si intendono definire le tre principali tipologie di accesso agli atti precisandone caratteristiche, limiti e modalità.