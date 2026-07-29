Cosa succede se non compilo le 150 preferenze? La risposta dell’esperto

Dal 16 luglio sono state aperte le funzioni delle 150 preferenze 2026. La scadenza è fissata per oggi, 29 luglio, alle ore 14:00.

Ma cosa succede se non si compila la domanda per le 150 preferenze? Come ha specificato il nostro esperto Lucio Ficara, la non compilazione delle 150 preferenze comporta la rinuncia delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche solamente per l’anno scolastico 2026/2027 e NON per l’intero biennio. La non compilazione della procedura consentirà comunque di partecipare alle supplenze brevi e saltuarie dalle Graduatorie di Istituto per l’anno scolastico 2026/2027.

La nota

Supplenze annuali, come funzionano le 150 preferenze

La procedura riguarda il conferimento delle supplenze annuali al 31 agosto e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno 2027.

Nella domanda gli aspiranti possono esprimere fino a 150 preferenze, scegliendo singole scuole oppure preferenze sintetiche riferite a comuni, distretti o sub-distretti, comprendendo così tutte le istituzioni scolastiche presenti nell’area selezionata.

L’assegnazione degli incarichi avverrà attraverso la procedura informatizzata sulla base della posizione occupata nelle graduatorie e dell’ordine delle preferenze espresse.

Immissioni in ruolo GPS sostegno

La stessa istanza consente ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento finalizzata all’immissione in ruolo.

La procedura riguarda i posti di sostegno vacanti e disponibili rimasti dopo le ordinarie immissioni in ruolo e si svolge nella stessa provincia di inserimento nelle GPS.