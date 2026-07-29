Supplenze GPS sostegno, cos’è e come funziona il bollettino zero? Risponde l’esperto

Cosa si intende per bollettino zero e cosa accade dopo tale bollettino? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“Il bollettino zero è un bollettino virtuale, cioè si mette in moto la macchina dell’algoritmo, però virtualmente, dunque lo fanno gli uffici scolastici provinciali, per far vedere rispetto alle preferenze dichiarate e alle disponibilità nel momento della elaborazione della fase zero, per vedere chi ha la nominabilità”.

“Per cui il bollettino zero restituisce i nomi dei nominabili solo sul sostegno GPS prima fascia, cioè coloro che sono oggetto di conferma. Però il bollettino zero gira non solo per il sostegno, ma per tutte le classi di concorso. Dunque, è proprio una nomina virtuale, per cui il candidato, l’aspirante Ficara sta in cinque classi di concorso e anche sul sostegno, se dovesse ricevere la nominabilità, cioè l’essere nominato virtualmente anche in un solo insegnamento che è diverso dal sostegno oppure sul sostegno e dunque il suo punteggio dà la possibilità al sistema di riconoscerlo nominabile, allora, se c’è la disponibilità del posto della conferma per cui era candidato, verrà confermato“.

“Dunque, il bollettino zero serve per verificare la conferma dei posti di sostegno dell’anno scolastico precedente. Per dare dei numeri, la nominabilità e la disponibilità insieme hanno dato l’anno scorso un risultato pari al 50% circa delle situazioni di conferma, per cui un docente su due che era destinato alla conferma è stato confermato. L’altro invece non ha ricevuto conferma per mancanza o del requisito di disponibilità o per il requisito della nominabilità”.

“Subito dopo si parte col bollettino vero e proprio del primo incarico, dunque, a distanza di poche ore dall’elaborazione delle conferme che intanto elimina un certo numero di aspiranti perché li conferma sui posti, dunque elimina degli aspiranti ed elimina delle disponibilità”.

“Poi l’elaborazione del sistema si rimette in moto e genera il primo bollettino ufficiale della stagione che di norma è fatto il 31 agosto che quest’anno più che mai perché cade di lunedì. Dunque, il 31 agosto e lunedì, il martedì si prende servizio sulla nomina del giorno prima”.