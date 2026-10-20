Accoltellameno a scuola, 14enne di Castel Volturno colpisce coetaneo in seguito a una lite. Fermato l’aggressore

Ancora un episodio di violenza tra i banchi, ancora una lite tra minorenni come sfondo dell’aggressione studenti, ancora l’arma bianca come strumento di offesa. Avviene a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove un quattordicenne ha accoltellato un suo caetaneo in seguito a una rissa. A dare la notizia è l’Ansa, secondo cui l’aggressore avrebbe adoperato un’arma da taglio per colpire l’altro giovane.

“Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, i due hanno prima discusso”, scrive infatti l’agenzia. “Poi il quattordicenne, con un coltello a serramanico, ha colpito all’addome l’altro ragazzino“. La situazione di quest’ultimo è apparsa seria sin da subito, tanto da richiedere l’intervento dei sanitari. “Il giovane ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale”.

Nella struttura, informa ancora l’Ansa, è stato ricoverato in osservazione. “L’aggressore è stato arrestato e condotto al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli”. Il caso arriva subito dopo un altro episodio di violenza avvenuto sempre in Campania, a Marcianise, dove un tredicenne è stato colpito nel parcheggio di un supermercato. A colpire, in quel caso, sarebbero stati degli adulti.