Criminalità minorile, Avs contro il Governo: “Servono psicologi a scuola e politiche contro le diseguaglianze, non nuovi reati”

“Rispondo a chi dice che condividiamo la violenza ‘ma’. Sì usiamo il ma perché noi la condanniamo le violenze ma vogliamo risolvere i problemi che la producono, perché non si ripeta”. Lo ha detto Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ai microfoni di Rainews, nel corso di Inside24. “Le norme repressive del governo hanno fallito: i ragazzini vanno a scuola con i coltelli, aggrediscono gli insegnanti, abbiamo avuto persino uno studente morto e le piazze sono sempre più violente. Si introducono nuovi reati ma non si affronta il disagio sociale, economico e psicologico dei giovani”.

“Chiediamo da anni psicologi nelle scuole, politiche contro le disuguaglianze e prospettive di benessere per le nuove generazioni”, prosegue la componenete della Commissione Cultura alla Camera. “Generazioni che, oggi, si sentono escluse e private di spazi di partecipazione. Quando ero ragazzina occupavo la scuola, discutevo e facevo politica nel perimetro democratico. Oggi chi occupa rischia la bocciatura e la denuncia. Si criminalizzano gli attivisti per il clima e gli operai che protestano mentre per gli autotrasportatori il blocco stradale non diventa uno scandalo“.

“Io penso che tutti abbiano diritto di protestare: operai, studenti e autotrasportatori“, dice ancora la deputata rossoverde, in riferimento alle manifestazioni che stanno infiammando l’Italia da Nord a Sud, e che oltre ai ragazzi vedono protagonisti anche i lavoratori, in particolare della movimentazione merci. “La protesta è un’azione collettiva e democratica, che serve a spingere avanti il dibattito e a ottenere risultati. Criminalizzare il dissenso“, conclude Piccolotti, “significa alimentare l’idea che l’unica protesta possibile sia quella violenta, distruttiva e senza senso che abbiamo visto a Milano“.