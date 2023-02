Addio a Maurizio Costanzo, lo storico giornalista della Tv impegnato, tra le altre cose, nella lotta alla mafia

La notizia è appena stata battuta dalle agenzie di stampa: lo storico giornalista Maurizio Costanzo è venuto a mancare oggi, venerdì 24 febbraio, all’età di 84 anni. A comunicarlo è stato il suo ufficio stampa.

🔴 È morto poco fa a Roma #MaurizioCostanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni. Lo comunica il suo ufficio stampa. — RTL 102.5 (@rtl1025) February 24, 2023

Maurizio Costanzo, ideatore del famoso talk Maurizio Costanzo Show in onda dal 1982 su Mediaset, ha intervistato nella sua carriera tantissime personalità del mondo dello spettacolo e non solo. Da ricordare la sua intervista a Giovanni Falcone, interrotta bruscamente da Totò Cuffaro che si trovava nel pubblico. Costanzo è stato anche vittima, insieme all’allora compagna Maria De Filippi, dell’attentato di via Fauro del ’93.

Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collaborazione con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi (2015), Vi racconto l’Isis (2016) e Smemorabilia.