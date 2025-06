Adempimenti finali dei docenti: dalle relazioni e programmi, alla richiesta di ferie e rendicontazione di tutti i compensi accessori

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, al termine di questo anno scolastico 2024/2025, tra gli adempimenti finali che devono eseguire, c’è anche quello di redigere i i programmi effettivamente svolti durante le attività di insegnamento, le relazioni finali delle classi, compilare la certificazione delle competenze sia per le scuole del I ciclo di istruzione, ma anche per le classi seconde della scuola secondaria, adempiere a tutte le procedure per lo svolgimento regolare deli scrutini finali, richiedere le ferie per i mesi di luglio e/o agosto e presentare tutta la rendicontazione riferita a tutti i compensi accessori dell’anno scolastico 2024/2025.

Adempimenti finali negli Istituti comprensivi

Negli Istituti comprensivi dove i docenti appartengono anche ad ordini diversi di scuola, da quelli dell’infanzia, alla primaria e fino ad arrivare ai docenti della secondaria di primo grado, il dirigente scolastico prevede degli adempimenti finali diversi per l’ordine scolastico di appartenenza. Ricordiamo che almeno una settimana prima del termine delle lezioni, il dirigente scolastico deve emanare una circolare interna in cui vengono ricordati ai docenti, tutti gli adempimenti finali da svolgere.

Gli adempimenti finali cambiano da scuola a scuola, in quanto sono procedure definite dal Collegio docenti e poi disposte dai dirigenti scolastici. Tuttavia, in linea di massima, gli adempimenti finali per la scuola primaria sono: 1) Relazioni finali della classe e programmi svolti; 2) Relazione finale dei docenti di sostegno per ogni singolo alunno con disabilità; 3) Valutazione degli studenti con i giudizi sintetici e compilazione del registro elettronico in tutte le sue parti; 4) Richiesta della fruizione dei 32+4 giorni di ferie, da effettuarsi nei mesi di luglio e agosto; 5) Relazioni di rendicontazione di qualsiasi progetto PTOF, PNRR, PON…e di qualsiasi ruolo svolto con compenso accessorio; 6) relazione dei responsabili di plesso, dei collaboratori del dirigente scolastico e delle funzioni strumentali; 7) relazione dei docenti assegnati al potenziamento.

Stessa identica cosa, in riferimento agli adempimenti finali, vale per la scuola secondaria di I grado. Per quanto riguarda le relazioni finali della secondaria di I grado deve essere fatta per singola disciplina di insegnamento oltre la relazione finale del coordinatore del consiglio di classe. Ci sono anche le relazioni finali dei tutor dell’orientamento, quelle dei direttori di diaprtimento e dei responsabili dei laboratori. Per la scuola secondaria di primo grado ricordiamo che la valutazione è numerica, subentra anche il voto di comportamento, semprenumerica in base dieci. C’è anche l’adempimento della consegna, negli archivi della scuola, delle verifiche scritte dell’intero anno scolastico.

Adempimenti finali scuola secondaria

Per quanto riguarda gli adempimenti finali per i docenti della scuola secondaria di secondo grado, c’è da sottolineare che si tratta di una procedura più complessa rispetto il I ciclo di istruzione. Oltre ovviamente la presentazione delle relazioni finali e dei programmi svolti per singole discipline di insegnamento, c’è tanto altro da espletare ai fini degli scrutini finali. Bisogna specificare che gli scrutini della scuola secondaria sono più articolati rispetto a quelli delle scuole dei I ciclo, infatti c’è la procedura particolare da adottare per gli studenti con sospensione del giudizio, la compilazione delle attività di recupero da svolgere, la segnalazione delle carenze riportate nelle discipline con debito scolastico, la compilazione dei crediti formativi e dei crediti scolastici, la compilazione delle certificazioni delle copetenze, la documentazione dei percorsi PCTO, le relazioni dei tutor scolastici di PCTO, la relazione dei tutor dell’orientamento, la relazione dei coordinatori di classe.

Anche per i docenti della scuola secondaria di II grado c’è la richiesta di ferie da protocollare e da consegnare tutte le rendicontazioni riferite al compenso accessorio da ricevere entro e non oltre il 31 agosto 2025.