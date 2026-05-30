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Docenti
30.05.2026

Adhd sempre più “noto”: ma cosa bisogna sapere davvero? Il ruolo del docente è centrale

Redazione
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Indice
Quali obiettivi?
Quale approccio?
Il corso

Basta compilare pochi test online e molti genitori arrivano a pensare: “Mio figlio ha l’ADHD”. Ma attenzione: concentrazione altalenante, agitazione o impulsività non bastano per una diagnosi. I questionari sul web possono semplificare troppo situazioni complesse e generare allarmismi inutili. Per capire davvero cosa accade serve un percorso serio, fatto di osservazioni, confronto e valutazioni specialistiche. E in questo percorso il ruolo degli insegnanti è centrale: nessuno meglio del docente può osservare ogni giorno come uno studente reagisce, apprende, si relaziona e affronta le richieste della scuola.

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Quali obiettivi?

Il webinar mira a far acquisire al docente tecniche, strategie e modalità pratiche di intervento in classe in presenza di uno o più alunni con Adhd, sia nella variante con deficit d’attenzione sia in quella con iperattività.

Quale approccio?

Il taglio del corso è abbastanza pratico, al fine di far acquisire ai docenti interessati competenze pratiche d’intervento. e trasformare la teoria in un supporto pratico d’intervento, sottolineando l’importanza di personalizzare l’intervento in classe sulla base delle caratteristiche uniche dell’alunno.

I problemi strettamente legati al disturbo, non si esauriscono nelle criticità di apprendimento o nell’incapacità di raggiungere i propri obiettivi, esse diventano delle vere e proprie barriere sociali, dal momento in cui le ripetute manifestazioni dell’assenza di controllo spesso vengono percepite dagli altri (siano essi insegnanti, genitori di altri compagni o i compagni stessi) come mancanza di educazione, una deduzione che porta a colpevolizzare il bambino e la sua famiglia. Ecco perché è particolarmente importante riconoscere i segni di un disagio e intervenire in maniera appropriata.

Tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire agli studenti con Adhd un ambiente gratificante e stimolante, conoscendo il disturbo e la distinzione tra la variante con deficit d’attenzione e quella con iperattività per essere pronti a intervenire nel caso in cui si presenti un caso o più in classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Adhd: strategie di intervento in classe, a cura di Marco Catania, in programma dal 19 giugno.

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