Adolescence, Crepet attacca i genitori: “Oggi a 13 anni i ragazzi escono a mezzanotte o vanno al bar perchè lo volete voi”

Nel corso del suo spettacolo “Mordere il Cielo”, in tour nei teatri di tutta Italia e ieri sera, 1° aprile, al teatro Vincenzo Bellini di Catania, lo scrittore Paolo Crepet è tornato a parlare della serie tv “Adolescence” che tanto sta facendo discutere:

“A me non interessa il film, la qualità del film, il regista, il giovane attore. Io vorrei parlare di un’altra cosa, oggi ne ha parlato il primo ministro inglese dicendo che è entusiasta di questa cosa fatta da un inglese. Quindi dico l’adolescenza comincia quando? A 13 anni, a 12? Perchè non facciamo a 11? Parliamo di sesso in quarta elementare – dice ironico -. Io a 13 anni andavo con mia mamma con la manina a comprare il gelato, ero uno dell’800 direte voi. Adesso a 13 anni le ragazze escono a mezzanotte, perché voi le volete, guai a dire di no, sennò ti sfascia casa, tacco 12? Minimo. Quando torni? Boh. Potete geolocalizzarla, va bene così. Come sta vostro figlio? Benissimo, è al bar in via Carducci”.