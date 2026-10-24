Adolescenti “incomprensibili” da parte dei docenti: come ascoltarli? Il primo webinar gratuito di Fondazione Paoletti

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro! Partecipare significa accedere a metodologie neuroscientifiche e pedagogiche all’avanguardia, studiate per supportare ragazzi, insegnanti e genitori nel viaggio verso la consapevolezza, la resilienza e la realizzazione personale. Iscriviamo oggi le nostre scuole per diffondere le competenze educative che promuovono il benessere delle nuove generazioni.
Lo scorso 20 ottobre si è svolto il webinar introduttivo del percorso, un incontro tra ricerca scientifica e pratica educativa per esplorare strategie e strumenti capaci di sostenere resilienza, autoregolazione, motivazione e qualità delle relazioni.
Durante l’incontro è stato presentato il progetto Prefigurare il Futuro, che integra neuroscienze, psicopedagogia, educazione socioaffettiva e pratiche di consapevolezza, trasformando le conoscenze scientifiche in strumenti utilizzabili nella quotidianità scolastica.
Un’occasione per conoscere strumenti, risultati ed esperienze e scoprire come portare nella propria scuola un percorso che aiuti gli adolescenti non soltanto ad affrontare le difficoltà, ma a riconoscere le proprie risorse e imparare a prefigurare il futuro.
È possibile vedere in differita la registrazione del webinar introduttivo.
Il prossimo appuntamento è il 5 novembre, con il webinar gratuito MA COSA GLI PASSA PER LA TESTA? – Viaggio nel cervello adolescente tra emozioni, relazioni e resilienza.
Perché un adolescente può apparire sicuro e indipendente in un momento e fragile o impulsivo in quello successivo? Perché le emozioni diventano così intense, cresce il bisogno di autonomia e il giudizio dei coetanei assume un peso tanto importante?
Il primo incontro ci porta dentro le trasformazioni del cervello adolescente, mettendo in relazione maturazione cerebrale, emozioni, ricerca della novità, appartenenza, processi decisionali e autoregolazione.
L’obiettivo è comprendere meglio ciò che accade “dentro” l’adolescente per distinguere ciò che richiede un limite, ciò che richiede ascolto e ciò che può diventare un’occasione di crescita.
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MA COSA GLI PASSA PER LA TESTA?
Viaggio nel cervello adolescente tra emozioni, relazioni e resilienza
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Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:
La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.
Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: