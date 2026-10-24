Adolescenti “incomprensibili” da parte dei docenti: come ascoltarli? Il primo webinar gratuito di Fondazione Paoletti

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di Prefigurare il Futuro! Partecipare significa accedere a metodologie neuroscientifiche e pedagogiche all’avanguardia, studiate per supportare ragazzi, insegnanti e genitori nel viaggio verso la consapevolezza, la resilienza e la realizzazione personale. Iscriviamo oggi le nostre scuole per diffondere le competenze educative che promuovono il benessere delle nuove generazioni.

Il webinar introduttivo gratuito

Lo scorso 20 ottobre si è svolto il webinar introduttivo del percorso, un incontro tra ricerca scientifica e pratica educativa per esplorare strategie e strumenti capaci di sostenere resilienza, autoregolazione, motivazione e qualità delle relazioni.

Durante l’incontro è stato presentato il progetto Prefigurare il Futuro, che integra neuroscienze, psicopedagogia, educazione socioaffettiva e pratiche di consapevolezza, trasformando le conoscenze scientifiche in strumenti utilizzabili nella quotidianità scolastica.

Un’occasione per conoscere strumenti, risultati ed esperienze e scoprire come portare nella propria scuola un percorso che aiuti gli adolescenti non soltanto ad affrontare le difficoltà, ma a riconoscere le proprie risorse e imparare a prefigurare il futuro.

È possibile vedere in differita la registrazione del webinar introduttivo.

Il prossimo webinar gratuito

Il prossimo appuntamento è il 5 novembre, con il webinar gratuito MA COSA GLI PASSA PER LA TESTA? – Viaggio nel cervello adolescente tra emozioni, relazioni e resilienza.

Perché un adolescente può apparire sicuro e indipendente in un momento e fragile o impulsivo in quello successivo? Perché le emozioni diventano così intense, cresce il bisogno di autonomia e il giudizio dei coetanei assume un peso tanto importante?

Il primo incontro ci porta dentro le trasformazioni del cervello adolescente, mettendo in relazione maturazione cerebrale, emozioni, ricerca della novità, appartenenza, processi decisionali e autoregolazione.

L’obiettivo è comprendere meglio ciò che accade “dentro” l’adolescente per distinguere ciò che richiede un limite, ciò che richiede ascolto e ciò che può diventare un’occasione di crescita.

Il calendario

5 novembre 2026

MA COSA GLI PASSA PER LA TESTA?

Viaggio nel cervello adolescente tra emozioni, relazioni e resilienza



24 novembre 2026

QUANDO IL GRUPPO DIVENTA BRANCO

Comprendere il bullismo e le dinamiche di gruppo per interrompere la violenza e superare l’isolamento

9 dicembre 2026

SEMPRE CONNESSI, DAVVERO IN RELAZIONE?

Adolescenti tra tecnologia, web e relazioni: riconoscere i rischi e valorizzare le opportunità

Come si articola il percorso

Il progetto propone una formula blended flessibile che unisce tecnologia, presenza ed esperienza diretta:

Durata triennale: il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità.

il percorso si tiene da novembre 2026 ad aprile 2027, con la possibilità per le scuole di rinnovare l’adesione per tre intere annualità. Ore di formazione: nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori.

nel triennio sono previste complessivamente 43 ore per gli studenti, 34 ore per gli insegnanti e 25 ore per i genitori. Strumenti pratici: videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile.

videolezioni, incontri live, materiali didattici pronti all’uso in classe e un’esclusiva piattaforma online sempre accessibile. Esperienza immersiva: il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto.

il programma include anche un workshop residenziale immersivo in Umbria, sulle colline del Subasio, per sperimentare in prima persona i temi del progetto. PCTO: su richiesta delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso può essere inserito tra le attività di PCTO. Al termine, viene rilasciato un attestato di partecipazione accreditato dal MIM.

⏳ SCADENZE DA RICORDARE

Chiusura delle adesioni: le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il 30 ottobre 2026 .

le scuole interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il . Periodo di svolgimento: da Novembre 2026 ad Aprile 2027.

Porta il progetto nella tua scuola

La partecipazione a “Prefigurare il Futuro” è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Non perdere l’opportunità di offrire questo prezioso percorso di crescita al tuo istituto scolastico.

Per ricevere informazioni dettagliate o per iscrivere la tua scuola, contatta subito la Segreteria della Fondazione Patrizio Paoletti: