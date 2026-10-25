Gli organi collegiali a livello di classe, interclasse e intersezione: Quadro normativo, composizione e competenze

Nel mese di ottobre, le scuole, oltre a procedere alla revisione dell’offerta formativa, sono impegnate nel rinnovo dei consigli di classe, interclasse e intersezione. Introdotti dal D.P.R. n. 416 del 1974 e successivamente disciplinati dal Decreto Legislativo n. 297 del 1994, questi organi rappresentano uno degli strumenti fondamentali per la gestione partecipativa e il coordinamento didattico nella scuola italiana.

La loro composizione varia in base all’ordine e al grado di scuola, così come le competenze esercitate nelle diverse modalità di riunione. Ma chi partecipa ai consigli e quali decisioni possono assumere?

Organi collegiali: composizione nei diversi ordini di scuola

Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 297/1994, i consigli di classe, interclasse e intersezione si distinguono per composizione e ordine di scuola.

Tutti e tre gli organi sono presieduti dal dirigente scolastico oppure da un docente da lui delegato.

Consiglio d’intersezione

Il consiglio d’intersezione, operante nella scuola dell’infanzia, è composto da tutti i docenti delle sezioni dello stesso plesso scolastico, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di sostegno.

Ne fa parte anche un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione, eletto annualmente entro il mese di ottobre.

Consiglio d’interclasse

Il consiglio d’interclasse, previsto nella scuola primaria, comprende tutti i docenti delle classi interessate dello stesso plesso, inclusi gli insegnanti di religione cattolica e di sostegno.

È inoltre prevista la partecipazione di un rappresentante dei genitori per ciascuna classe, eletto ogni anno entro ottobre.

Consiglio di classe

Il consiglio di classe, presente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, presenta una composizione differente a seconda del grado di istruzione:

Scuola secondaria di primo grado: partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di sostegno, insieme a quattro rappresentanti dei genitori .

partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di sostegno, insieme a . Scuola secondaria di secondo grado: oltre ai docenti della classe, inclusi gli insegnanti di religione cattolica, di sostegno e gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), partecipano due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.

Funzioni e compiti degli organi collegiali

L’attività dei consigli di classe, interclasse e intersezione si articola su due livelli di funzionamento, ai quali corrispondono competenze differenti:

Livello allargato: con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, degli studenti.

con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, degli studenti. Livello ristretto: con la presenza esclusiva dei docenti.

La distinzione è importante perché non tutte le decisioni possono essere assunte con la partecipazione di tutte le componenti.

Competenze del livello allargato

Quando i consigli si riuniscono nella loro composizione allargata, svolgono principalmente funzioni consultive, propositive e di raccordo tra le diverse componenti della comunità scolastica.

In particolare, possono avanzare proposte al collegio dei docenti ed esprimere pareri sull’azione educativa, sui progetti di sperimentazione metodologico-didattica e sulle attività di arricchimento dell’offerta formativa.

Competenze del livello ristretto

Quando i consigli si riuniscono con la sola presenza dei docenti, esercitano le competenze riservate alla componente docente, comprese quelle relative al coordinamento didattico e alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Tra le attività rientrano il monitoraggio del profitto e della condotta e le decisioni che la normativa attribuisce esclusivamente ai docenti.

Nella scuola secondaria, il consiglio di classe interviene anche nei procedimenti relativi alle sanzioni disciplinari, secondo le competenze e le modalità di composizione previste dalla disciplina vigente.

Tra le misure richiamate figurano: