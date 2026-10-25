Obblighi di pubblicazione e trasparenza, cosa fare entro il 30 novembre 2026? Il corso

La gestione amministrativa di una scuola richiede attenzione non soltanto alle scadenze, ma anche alla corretta pubblicazione di dati e documenti. Gli obblighi in materia di trasparenza possono mettere in difficoltà gli istituti, soprattutto quando è necessario coordinare procedure, responsabilità e tutela della privacy. Conoscere le disposizioni e organizzare per tempo le attività è fondamentale per evitare omissioni e garantire una gestione corretta.

Amministrazione Trasparente, quali obblighi rispettare?

La sezione Amministrazione Trasparente del sito scolastico non è un semplice spazio in cui raccogliere documenti: deve rispondere a precisi obblighi normativi. Il decreto legislativo n. 33/2013 e le delibere ANAC definiscono gli adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni scolastiche. Per dirigenti scolastici, Dsga e assistenti amministrativi è quindi importante conoscere le diverse sottosezioni e individuare quali dati e documenti devono essere pubblicati, verificando che le informazioni siano complete e aggiornate.

La scadenza del 30 novembre e il monitoraggio ANAC

Tra gli aspetti da considerare ci sono gli obblighi di pubblicazione previsti dalla delibera ANAC n. 168/2026, da adempiere entro il 30 novembre 2026 e sottoposti al monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi da parte dei Revisori dei Conti. Per le scuole diventa essenziale pianificare le attività, controllare la documentazione disponibile e verificare che ogni adempimento sia stato assolto correttamente. Una gestione tempestiva permette di affrontare la scadenza con maggiore consapevolezza, senza ridurre le verifiche a un controllo dell’ultimo momento.

Trasparenza e privacy, servono strumenti operativi

Pubblicare correttamente le informazioni significa anche trovare il giusto equilibrio tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali. Per questo, oltre alla conoscenza delle norme, sono utili esempi concreti, modelli documentali e buone pratiche già adottate da altre istituzioni scolastiche. Disporre di indicazioni operative aiuta a migliorare l’organizzazione dei flussi informativi, rendere più regolare la pubblicazione dei dati e tutelare la privacy. Un supporto specifico può quindi essere utile a chi, nella scuola, deve tradurre gli obblighi normativi in procedure quotidiane chiare ed efficaci.

Il corso

Su questi argomenti il corso Comunicazione e trasparenza: gli obblighi di pubblicazione da adempiere entro il 30 novembre, in programma dal 5 novembre, a cura di Anna Massa.